На Буковине простились с защитником Дмитрием Иликой, погибшим в Донецкой области. Фото

В воскресенье, 24 марта, на Буковине простились с погибшим защитником Дмитрием Иликой. 44-летний Герой погиб, выполняя боевое задание у села Веселое Бахмутского района Донецкой области.

О прощании с бойцом сообщили в Facebook Черновицкого областного совета. Его провели в последний путь в селе Новые Бросковцы Черновицкого района.

Жизнь Илики, воина воинской части А3829, оборвалась 20 марта. Пресс-служба Сторожинецкого городского совета сообщала, что боец был предан военному делу. Там выразили сожаление и соболезнования по поводу невосполнимой потери.

Напомним, в Донецкой области 21 марта в бою с захватчиками погиб уроженец Стрыйского района Львовщины Иван Чепа. В январе молодому воину исполнилось всего 19 лет. На войну Иван ушел, подписав контракт с ВСУ. От захватчиков защищал Украину в рядах Третьей штурмовой бригады.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 11 марта во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Сергей Краснопир. Жизнь бойца спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины оборвалась 11 марта.

– 21 марта в Луганской области оборвалась жизнь 31-летнего украинского военнослужащего старшего солдата Артема Павлюка. Вместе с ним погиб также двоюродный брат.

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