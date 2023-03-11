На Черкасщине во время воздушных тревог ''приземлили'' вражескую ракету и БПЛА. Фото

На Черкасщине во время воздушной тревоги 10 марта украинские защитники уничтожили две вражеские цели. В частности, ПВО "приземлила" российскую ракету и беспилотник.

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Об этом в субботу сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. В своем Telegram-канале он также обнародовал фото сбитого снаряда (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Информирую о последствиях последних воздушных тревог на Черкасщине. Пауза требовалась для выяснения деталей", – пояснил глава ОВА.

По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений, работают соответствующие службы.

Табурец также призвал не публиковать в сети точных локаций и ни в коем случае не прикасаться к осколкам или подозрительным предметам.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время массированной атаки 9 марта украинская ПВО сбила одну из вражеских ракет над Черным морем. Момент попал на видео.

По состоянию на утро субботы, 11 марта, на боевом дежурстве в Черном и Азовском морях находятся 6 военных кораблей РФ с общим залпом до 7 ракет. В ОК "Юг" предупредили, что агрессор готовится к возможной ракетной атаке, в частности к точечным ударам.