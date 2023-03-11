Россия вывела в Черное море носитель 'Калибров' с залпом до 7 ракет – ВМС ВСУ

По состоянию на утро субботы 11 марта на боевом дежурстве в Черном море находятся 5 военных кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 7 ракет. В то же время в Азовском море находится 1 вражеский корабль.

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Об этом сообщает пресс-центр ВМС Вооруженных сил Украины. В то же время в Средиземном море численность группировки российских кораблей уменьшена до 7, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 20 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах Российской Федерации проход Керчь-Еникальским проливом совершили 23 судна в Азовское море (из которых 7 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор) и 22 судна в Черное море (из них 3 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор).

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", – заявили в ВМС ВСУ.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море до 4 кораблей, которые вместе могут нести до 24 "Калибров".

Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупредила, что Россия готовится к возможному нанесению ракетных ударов по территории Украины, в частности, точечных. Об этом свидетельствует количество находящихся на чередовании в Черном море вражеских ракетоносителей.

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