Россия собрала в Черном море корабельную группировку с 24 ''Калибрами'' – ВМС ВСУ

В воскресенье, 5 марта, Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Сейчас там находятся 4 корабля, которые вместе могут нести до 24 "Калибров".

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Об этом сообщили в Telegram Военно-Морских Сил ВС Украины. Всего на боевом дежурстве в Черном море находится 16 вражеских судов.

Кроме того, 22 корабля за сутки совершили проход по Керчь-Еникальскому проливу в интересах РФ, из которых 10 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Также, по данным ВМС ВСУ, государство террорист держит 10 кораблей в Средиземном море, из которых 5 – ракетоносители общим залпом до 72 "Калибров", а также один – в Азовском море.

Напомним: накануне в Черном море находились три ракетоносителя России, снаряженные 16 крылатыми ракетами типа "Калибр". В связи с этим украинцев призвали не игнорировать предупреждение о воздушной тревоге. Опасность ракетных ударов остается как из суши, так и с воздуха – с использованием стратегической и тактической авиации врага. Кроме того, есть угроза ударов дронами-камикадзе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупредила, что Россия готовится к возможному нанесению ракетных ударов по территории Украины, в частности, точечных. Об этом свидетельствует количество находящихся на чередовании в Черном море вражеских ракетоносителей;

– спикер ПС ВСУ полковник Юрий Игнат объяснил, что современные истребители нужны Украине для контрнаступления. Без закрытого неба невозможно добиться успеха в наземной операции.

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