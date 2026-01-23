На Черниговщине оккупанты атаковали агропредприятие, четверо раненых. Фото

Днем, в пятницу, 23 января, несколько российских дронов атаковали Вертиевку Нежинского района Черниговской области. Враг попал по территории аграрного предприятия.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус. В результате обстрела четыре человека получили ранения.

"Это гражданские мужчины в возрасте от 35 до 74 лет. Все в больнице сейчас. Медики их обследуют и оказывают необходимую помощь. Ранения средней и тяжелой степени", – сказал Чаус.

Чиновник добавил, что после первых ударов люди вышли осмотреть место происшествия, хотя воздушная тревога продолжалась. В результате случился еще один удар беспилотника, в результате чего и были ранены гражданские. Чаус призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Именно поэтому я каждый раз подчеркиваю: не надо идти на место прилета, даже если очень хочется увидеть "Шахед"" Не надо снимать все это на телефон. А вот что точно стоит делать, так это учитывать воздушную тревогу", – подчеркнул он.

Напомним, в Чернигове патрульные избили ветерана ВСУ Дмитрия Тютюнника, которого остановили из-за нарушения правил дорожного движения. Пострадавший с сотрясением головного мозга, вывихнутым плечом и другими травмами, оказался в больнице.

Также накануне нового 2026 года российские оккупанты совершили очередное военное преступление, атаковав дроном гражданскую машину, которая доставляла хлеб в регионе. Водитель автомобиля получил ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно армия России в очередной раз атаковала Черниговскую область. В городе Семеновка захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру, в частности музыкальную школу, а также автомобиль скорой помощи, в результате чего были ранены двое медработников.

