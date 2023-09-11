На Черниговщине в результате атаки Shahed поврежден многоквартирный дом: разрушено несколько квартир. Фото

В селе Чайкино Новгород-Северского района Черниговской области дроны-камикадзе типа Shahed российских оккупантов нанесли разрушения многоквартирному дому. Пострадавших, по данным местных властей, нет.

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Об этом утром в понедельник, 11 сентября, на своем канале в Telegram сообщил Вячеслав Чаус, глава Черниговской областной госадминистрации. Он рассказал, что на месте инцидента произошел пожар.

"Этой ночью в результате применения России БПЛА Shahed в Новгород-Северском районе загорелся двухэтажный жилой дом. К счастью, никто не пострадал", – написал чиновник.

Староста села Василий Шавша рассказал "Суспільному", что взрывы прогремели около полуночи. Многоквартирный двухэтажный дом расположен в центре села, две его квартиры разрушены.

По словам начальника Новгород-Северского РОА Сергея Сергиенко, люди не пострадали, потому что была своевременно представлена информация об опасности и они находились в бомбоубежище.

Кроме этого, как отчиталось Оперативное командование "Север", за прошедшие сутки в зоне их ответственности было начислено 12 вражеских обстрелов (64 взрыва) из разных видов вооружения.

Черниговская область

– Семеновская громада: Гремячка – 8 приходов, вероятно миномет 82 мм.

– Новгород-Северская громада: Михальчина Слобода – 7 приходов, вероятно ствольная артиллерия; Гремяч – 3 прихода, вероятно ствольная артиллерия.

– Сновская громада: Гута-Студенецкая – 9 приходов, вероятно миномет 120 мм; Елино – 5 приходов, вероятно миномет 120 мм.

Сумская область

– Конотопский район: Бояро-Лежачи – 1 приход, вероятно ПТРК.

– Шосткинский район: Нововасиловка – 7 приходов, вероятно миномет 120 мм; Бачевск – 4 прихода, вероятно, ствольная артиллерия; Ходино – 6 приходов, вероятно миномет 82 мм; Чуйковка – 4 прихода, вероятно миномет 82 мм; Зноб-Новгородское – 10 приходов, вероятно РСЗО.

Как писал OBOZREVATEL, в Кривом Роге на Днепропетровщине утром 11 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Оккупанты запустили по городу и дроны, и ракеты.

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