На Черниговщине в результате вражеской атаки погибла женщина, шесть человек ранены. Фото

В ночь на 20 сентября российские оккупанты атаковали беспилотниками Черниговскую область. Вследствие обстрелов в Нежинском районе погибла 62-летняя местная жительница.

В Черниговском районе мирные жители получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Подробности дроновой атаки

По информации правоохранителей, путинские войска атаковали Черниговщину дронами-камикадзе. Вблизи одного из сел в результате вражеской атаки пострадали 6 человек: водитель гражданского автомобиля и два его пассажира, которые в это время двигались по трассе, а также водитель экстренной медицинской помощи и два медика, выехавших на помощь раненым. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

В Борзнянской громаде Нежинского района произошло возгорание на территории домохозяйства, погибла 62-летняя местная жительница. На местах российских атак следственно-оперативные группы полиции фиксировали последствия военных преступлений.

В областной военной администрации уточнили, что из-за удара по приграничному селу Семеновской громады были ранены две мужчин. Только за минувшие сутки враг обстрелял 20 населённых пунктов Черниговщины, всего было 42 удара.

По фактам обстрела населенных пунктов Черниговской области следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Что предшествовало

С вечера пятницы, 19 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную воздушную атаку на Украину, запустив десятки дронов-камикадзе и беспилотники-имитаторы с ряда локаций. Мониторы также фиксировали передислокацию бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с дальневосточного аэродрома "Украинка" на аэродромы ближе к Украине. Впоследствии стало известно, что РФ подняла авиацию с "Оленьи", которые под утро запустили крылатые ракеты Х-101.

Напомним, российская террористическая армия нанесла массированный удар по Киевской области дронам и ракетами. Вследствие обстрела в разных районах возникли пожары. Целью террора стала гражданская инфраструктура и транспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики направили большое количество дронов на Днепропетровщину. Под массированной атакой оказались Павлоград и Днепр, на оба города летели десятки БПЛА. Также враг нанес удары баллистическими ракетами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!