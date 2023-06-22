На четырех направлениях идут тяжелые бои: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта и рассказали о потерях врага

В Украине начались 484-е сутки полномасштабной войны, на которые тяжелые бои продолжаются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там накануне произошло более 40 боевых столкновений.

Видео дня

Силы обороны нанесли около двух десятков авиаударов по базированию личного состава и зенитно-ракетных комплексов оккупантов, ракетами и артиллерией уничтожили вражеские пункты управления, технику и склад БК. О последних событиях с фронта сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 22 июня.

Сегодня ночью страна-агрессор нанесла очередной удар дронами-камикадзе по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется. А за прошедшие сутки ВС РФ нанесли ракетный и 44 авиационных удара, в частности, было применено шесть иранских ударных БПЛА Shahed. Все "Шахеды" уничтожены нашими защитниками. Также враг совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования враждебных наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты нанесли авиационные удары по Леоновке и Николаевке на Черниговщине и Волфино на Сумщине. Также совершили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елино, Карповичи, Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Порохонь, Сытное, Фотофиж, Новые Вирки, Волфино, Шпиль, Обода, Дмитровка, Кондратовка, Локня, Степное, Большая Писаревка – Сумской; Одноробовка, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Липцы, Алисовка, Бугроватка, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Бочково, Плетеновка, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Рубленое, Анискино, Милово – Харьковской.

На Купянском направлении захватчики ударили с авиации в районе Синьковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам от них подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестово на Харьковщине.

На Лиманском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районах Дибровы и Белогоровки на Луганщине и Серебрянки на Донетчине. Нанес авиаудары возле Новоегоровки, Белогоровки и Северска. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка – Донецкой.

На Бахмутском направлении ВС РФ проводили безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василевки, Ивановского и Белой Горы. Они ударили с авиации возле Дружковского, Курдюмовки и Нью-Йорка на Донетчине. От вражеских артобстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василевка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки, Северного и Первомайского, нанес авиаудары вблизи этих населенных пунктов Донетчине. А еще совершил артиллерийские обстрелы там и районов Александрополя, Керамика, Новокалиново, Бердичев, Степного, Тоненького, Нетайлово и Невельского.

На Марьинском направлении оккупанты вели наступления в районе Марьинки, Победы и Новомихайловки, успеха не имели. Нанесли авиационный удар возле Красногоровки. Совершили артиллерийские обстрелы н. п. Красногоровка, Звездное, Острое, Марьинка, Георгиевка, Курахово и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в районах Новомихайловки и Угледара. Нанес авиаудары возле Новомихайловки и Золотой Нивы. Совершил обстрелы н. п. Парасковеевка, Новомихайловка, Константиновка, Елизаветовка, Екатериновка, Богоявленка, Благодатное, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ продолжают вести оборонные действия. Также безуспешно наступали в направлении Пятихаток на Запорожье. Оккупанты нанесли авиаудары в районах Левадного, Преображенки, Малой Токмачки, Новоданиловки и Степногорска Запорожской области. Также совершили артобстрелы н. п. Новоочеретоватое, Нескучное, Благодатное, Макаровка, Сторожевое, Зеленое Поле, Темировка, Новополь, Бурлацкое Донецкой области; Левадное, Красное, Гуляйполе, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Лобковое, Каменское – Запорожской; Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Дудчаны, Качкаровка, Дорожное, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ивановка, Садовое, Приднепровское, Приднепровское, Молодежное, Зимовник, Белозерка, Ромашково, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомыс – Херсонской; Очаков – Николаевской.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и шесть по зенитно-ракетным комплексам армии РФ. Также защитники уничтожили российский ударный вертолет Ми-24 и семь разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, один ЗРК, два района сосредоточения личного состава и военной техники, 13 артиллерийских средств на огневых позициях, две станции РЭБ и склад боеприпасов ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня Силы обороны Украины вели успешные контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта. В ISW объяснили нюансы этих действий и почему продвижение ВСУ медленное.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!