Имеют не только территориальные цели: в ISW объяснили нюансы контрнаступательных действий ВСУ и почему продвижение медленное. Карта

Силы обороны Украины 21 июня вели успешные контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта. Их общий более медленный, чем ожидалось, темп свидетельствует о том, что украинские воины успешно создают условия для будущих основных усилий контрнаступления.

Такое мнение выразили аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там отметили, что, в освобождении своих земель и борьбе с российской агрессией Киев усматривает не только территориальные цели.

Контрнаступательные операции ВСУ

Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Силы обороны добились частичного успеха в ходе наступательных операций на Белогоровско-Шипиловском направлении (примерно 10 км южнее Кременной на Луганщине).

В это время российские блогеры также утверждали, что украинские войска контратаковали оккупантов в районах к югу и западу от Кременной. По данным Генштаба ВСУ, защитники продолжали наступательные операции в районе западной части Донецкой и восточной границы Запорожской областей на линии Вольное Поле – Макаровка. При этом российские пропагандисты продолжали обсуждать украинские атаки в данном районе, в частности, южнее Великой Новоселки.

Украинские и российские источники сообщали, что ВСУ продолжают наступательные операции в западной части Запорожской области, как южнее, так и юго-западнее Орехова, и что российские войска проводят контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции на этом направлении.

Почему контрнаступление "медленное"?

"Российские источники отметили относительно более низкие темпы украинских наступательных операций как на западе Донецкой, так и на западе Запорожской области по сравнению с предыдущими днями", – указали в ISW.

Там добавили, что накануне президент Украины Владимир Зеленский "признал, контрнаступление продвигается "медленнее, чем хотелось бы" и потребует времени. Ведь российские войска заминировали 200 тыс. кв. км прифронтовой территории, а еще обустроили другие оборонительные рубежи.

Аналитики считают маловероятным то, что локальные территориальные завоевания Украины немедленно разрушат эту оборону оккупантов, а вот локальные попытки быстрого прорыва с меньшей вероятностью ослабят их, чем более широкие согласованные оперативные действия, которые могут быть сосредоточены на унижении российской "защиты" и закреплении резервов, а не на немедленном освобождении территорий.

"Общий более медленный, чем ожидалось, темп украинских контрнаступательных операций не свидетельствует о более широком наступательном потенциале Украины, и украинские силы, вероятно, успешно создают условия для будущих основных усилий. Официальные лица Украины давно дали понять, что заявили, что текущие операции не представляют собой основного направления планирования контрнаступления", – подчеркнули в ISW.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр тоже указала, что нецелесообразно измерять успех военных действий "только километрами или количеством освобожденных населенных пунктов". Ее заявление, добавили аналитики, перекликается с замечанием Зеленского о том, что война – это не "голливудское кино", которое принесет немедленные и ощутимые результаты.

При этом эксперты с Института изучения войны подчеркнули, что нынешние украинские операции могут иметь не только территориальные цели. Так, Силы обороны могут провести несколько наступательных операций на всем фронте, чтобы постепенно истощить войска РФ и создать условия для будущего главного удара. Они признали, что в таком случае "потери неизбежны с обеих сторон", но тщательное оперативное планирование с украинской стороны, вероятно, направлено на то, чтобы смягчить и сбалансировать эту реальность с не менее важным наблюдением, что деградация российской силы является ценной целью.

"Об успехе украинских контрнаступлений не следует судить исключительно по ежедневным изменениям в контроле над местностью, так как более широкие оперативные намерения украинских атак вдоль всей линии фронта могут быть основаны на постепенной деградации, истощении и расходовании российских возможностей для подготовки к дополнительным наступательным ударам", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-командующий вооруженными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес считает, что ВСУ смогут прорвать линии обороны российских оккупантов и дойти до Крыма уже к концу этого лета. Для этого страны Запада должны расширить военную помощь Киеву.

