На Дальнем Востоке РФ проходит мобилизация на войну в Украину: юношей набирают в ПТУ и интернатах

Страна-агрессор Россия пытается доукомплектовать новосформированную 25-ю общевойсковую армия для участия в боевых действиях в Украине. Для этого Кремль проводит мобилизацию на Дальнем востоке РФ.

В частности мобилизационные мероприятия проводятся на территории Приморского и Хабаровского краев РФ. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в Facebook.

Как отметили в Генштабе, потери оккупационных войск страны-агрессора России в Украине – катастрофические.

"В связи с катастрофическими потерями оккупантов, с целью доукомплектования новосформированной 25 общевойсковой армии ВС РФ на территории Приморского и Хабаровского краев Российской Федерации осуществляются мобилизационные мероприятия местного населения", – сказано в сообщении.

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На войну в Украины собираются отправить студентов ПТУ, техникумов и выпускников интернатов. Агитаторы обещают юношам при поступлении на военную службу разовую выплату в размере 600 тысяч рублей и денежное довольствие от 200 тысяч рублей.

"В профессионально-технических училищах, техникумах и среди выпускников интернатов ведутся активные агитационные мероприятия с привлечением российских военнослужащих новосформированной 25 армии ВС РФ, окончивших указанные учебные заведения", – добавили в Генштабе.

По данным американского Института изучения войны (ISW), с 1 октября в России начинается вторая волна мобилизации резервов в преддверии полугодового осеннего призыва на воинскую службу. И хотя ближайшее окружение Кремля активно не соглашается с такой необходимостью, влиятельная группа "силовиков-ястребов" предлагает более строгие меры по мобилизации.

Речь идет, в частности, об ограничении определенных лиц на получение отсрочек по мобилизации, что вызвало серьезные разногласия с чиновниками в администрации диктатора РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМИ заявили, что в Кремле призвали пропагандистов не вспоминать о слухах относительно второй волны мобилизации и даже не цитировать официальные опровержения по этому поводу.

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