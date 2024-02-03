На Днепропетровщине после нескольких попаданий вражеских БПЛА возникли пожары: тысячи жителей без света

Ночью 3 февраля российская террористическая армия в очередной раз атаковала Днепропетровскую область ударными дронами-камикадзе типа Shahed. Часть БПЛА было уничтожено силами противовоздушной обороны.

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В то же время в регионе зафиксированы несколько попаданий. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, бойцы воздушного командования "Восток" сбили 5 дронов над Криворожским районом. Впрочем, произошло несколько попаданий.

В результате вражеской атаки возникло два пожара. Без электричества остались около 15 тыс. украинцев. Кроме того, после обстрелов обесточены две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 тыс. абонентов.

По информации ОВА, в городе также частично обесточен скоростной трамвай. При этом в некоторых домовладениях отсутствует водоснабжение.

Также путинские террористы обстреливали Никопольский район из тяжелой артиллерии. В результате атак были повреждены два частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередач. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

В свою очередь глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что энергетики вводят графики аварийных отключений. Часть больниц в городе переходят на генераторы. Также он предупредил, что будут веерные перебои с электроэнергией и связью.

Напомним, в ночь на 3 февраля российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Всего враг запустил по украинским городам и селам 14 "Шахедов". Силы ПВО уничтожили девять из них, однако есть прилеты.

Ранее сообщалось, что в России ранним утром 3 февраля прозвучали взрывы в Волгограде. Сообщается об атаке дронов на нефтеперерабатывающий завод "Лукойл". После взрывов на предприятии вспыхнул мощный пожар.