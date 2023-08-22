На Донбассе чиновник прислуживал оккупантам, уничтожившим его дом, и поплатился: что ему грозит

В Украине будут судить коллаборанта, который согласился работать на разрушивших его дом оккупантов. Мастер-газовщик в Лимане возглавил созданный оккупантами филиал "Донбассгаз ДНР".

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Он занял "должность" в июне 2022 года, за время работы на оккупантов предатель заработал 36 тыс. российских рублей, теперь же он предстанет перед судом. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Там рассказали, что в Индустриальный районный суд города Днепр направлен обвинительный акт в отношении гражданина Украины по факту коллаборационной деятельности. Ему инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что в июне 2022 года мастер-газовщик согласился на сотрудничество с оккупантами в "Енакиевском управлении по газоснабжению и газификации государственного концерна "Донбассгаз" г. Красный Лиман ДНР". После побега предыдущего "руководителя" в ныне оккупированное Енакиево мужчину повысили до "и. о. начальника участка". За все время работы на россиян, которые, наступая, уничтожили его жилье, мастер успел заработать 36 тыс. рублей", – говорится в сообщении.

Предатель на своей "должности" руководил восстановлением газопроводных сетей, поврежденных в ходе боев, чтобы в дальнейшем взимать с местных жителей оплату за газ в пользу оккупантов. О каждом своем шаге коллаборант отчитывался перед назначенными Кремлем представителями оккупационных "властей".

"После "назначения" он сразу приступил к организации обогрева захваченных зданий, где были "расквартированы" оккупационные группировки РФ. При этом он полностью оставил без теплоснабжения дома местных жителей", – добавили в Службе безопасности Украины.

Впоследствии Лиман освободили украинские военные. Предатель же остался в доме родителей, решив, что ответственность за сотрудничество с оккупантами ему не грозит. Интересно, что жена и дети предателя сбежали в оккупированное Енакиево.

"Максимально мужчине грозит 5 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет и конфискацией имущества", – очертили перспективы, ожидающие предателя, в прокуратуре Донецкой области.

Досудебное расследование проводили следователи главных управлений Службы безопасности Украины в Луганской и Донецкой областях.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала в Сумской области информаторшу, которая "сливала" оккупантам данные о размещении Сил обороны Украины в регионе. Данные нужны были захватчикам для авиаударов по позициям украинских воинов, а также для подготовки прорыва государственной границы в Сумской области враждебными диверсионно-разведывательными группами.

За работу на российские спецслужбы оккупанты обещали предательнице российский паспорт и возможность выехать на территорию РФ. Теперь же ее ждет суд.