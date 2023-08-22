СБУ задержала в Сумской области информаторку, которая 'сливала' оккупантам данные для прорыва ДРГ через границу. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Сумской области очередную российскую информаторку. Она передавала захватчикам данные для возможного прорыва российских диверсионно-разведывательных групп через государственную границу.

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Врага интересовали разведданные для осуществления прицельных атак по позициям украинских защитников, предательнице взамен обещали российское гражданство с перспективой дальнейшего выезда на территорию РФ. Подробности рассказали в СБУ.

В Сумской области СБУ задержала сторонницу "русского мира", которая передавала врагу информацию о местах базирования Сил обороны в приграничных с Россией районах Сумщины. В первую очередь оккупантов интересовали позиции подразделений ВСУ и Госпогранслужбы как в приграничных районах, так и тех, которые защищают облцентр.

"Разведанные нужны были захватчикам для осуществления прицельных воздушных атак по позициям украинских защитников и возможной подготовке "прорыва" российских ДРГ на территорию региона. Однако все эти "планы" оккупантов были сорваны сотрудниками СБУ, которые своевременно разоблачили вражескую информаторку, задокументировали ее преступление и задержали", – говорится в сообщении.

Предательница оказалась жительницей Сумского района. Она активно распространяла антиукраинские сообщения в запрещенной в Украине российской социальной сети "Одноклассники" – и этим привлекла внимание российских спецслужб, которые впоследствии ее дистанционно завербовали к сотрудничеству.

Злоумышленницей оказалась пророссийски настроенная жительница Сумского района, которая активно распространяла собственные антиукраинские сообщения в запрещенных "Одноклассниках".

"В случае успешного выполнения задач окупать обещали своей приспешнице "беспрепятственное" оформление российского гражданства с "перспективой" дальнейшего выезда в РФ. Для сбора развединформации она объезжала местность на общественном транспорте и скрыто наблюдала за украинскими объектами. Также она втемную использовала своих знакомых, у которых под надуманными предлогами расспрашивала "новости" о бойцах Сил обороны в приграничных районах", – рассказали в Службе.

Собранные данные с подробным описанием предательница передавала россиянам через один из мессенджеров. Во время обысков телефон с перепиской и доказательствами работы на врага был изъят сотрудниками СБУ.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы", – констатировали в Службе.

Напомним, ранее СБУ задержала адвоката, который шпионил за украинскими блокпостами в Краматорске.

Мужчина в течение 2019-2022 годов проживал на территории РФ и контактировал со спецслужбой страны-агрессора.

До начала полномасштабного вторжения РФ он вернулся в Краматорск, а весной этого года получил первую задачу от своего куратора из ФСБ.