На Донбассе Силы обороны отразили атаки оккупантов, враг цинично использует гражданских как живой щит – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло более 40 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Захватчики вели везуспешные наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях.

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В то же время Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 26 августа.

Отмечается, что российские террористы цинично размещают в гражданских зданиях своих военнослужащих, используя гражданское население как живой щит. Такая ситуация сложилась, в частности, в населенном пункте Осипенко Запорожской области, куда 23 августа прибыло около 1500 военных РФ бурятской национальности. Их незаконно расквартировали в гражданских домах с местными жителями и на территории местной больницы.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 89 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Благодаря успешной боевой работе силами и средствами Воздушных Сил уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр" и 4 ударных БпЛА "Shahed-136/131". В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Удов Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Лисковщина, Богданово Черниговской области; Середина-Буда, Кучеровка, Ходыно, Степное, Миропольское Сумской области и Зыбино, Охримовка, Варваровка, Грачевка, Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Гряниковка, Синьковка, Купянск, Орлянское Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Шейковки, Чернещины, Красного Става Харьковской области, Твердохлебового, Макеевки, Ямполя Луганской области и Спорного, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 30 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Свято-Покровское, Звановка, Выемка, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Курдюмовка, Белая Гора, Дилиевка, Александро-Шультино, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Курахово, Новомихайловка, Константиновка, Остро Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Угледара Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Угледара, Времовки, Благодатного, Старомайорского, Урожайного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Новоукраинка, Урожайное, Ровнополь, Благодатное, Привольное, Буралацкое Донецкой области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Роботиного и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Лукьяновское, Плавни Запорожской области.

В Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали Крещеновка, Ольговка, Никольское, Херсон, Днепровское, Кизомис Херсонской области.

Потери оккупантов в войне за сутки

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– иностранные добровольцы из числа ВСУ в Донецкой области зашли в тыл к россиянам и захватили пленного. По меньшей мере, одного захватчика воины ликвидировали;

– оккупанты в последнее время начали перебрасывать на Запорожское направление силы, накопленные на других участках южного фронта. Там идут наступательные операции ВСУ и захватчики надеются их сдержать.