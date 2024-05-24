На Донетчине оккупант в украинском кителе сдался в плен пограничникам: контракт на службу в армии РФ назвал 'глупостью'. Видео

На одном из направлений фронта в Донецкой области российский оккупант сдался в плен хитрым способом. После неудачного штурма он не отступил с товарищами, а нацепил на себя китель ВСУ и пошел к украинским позициям.

В разговоре с нашими бойцами захватчик заявил, якобы только сейчас понял свою главную ошибку. Видео опубликовали на официальной странице бригады Гвардии наступления "Помста" (Луганский 3-й пограничный отряд имени Героя Украины Евгения Пикуса).

На кадрах показано, как пограничники отразили атаку группы российских военных, которые во время ночного штурма пытались зайти на их позиции. После прицельного огневого поражения враг отошел, но не всем составом.

Один из российских "штурмовиков" остался и пошел сдаваться в плен. Оккупант был в кителе украинской армии, который якобы нашел во время движения к позициям пограничников. Хотя во время обыска у него обнаружили шевроны с символом "Z" и "Горцем".

Из "допроса" стало известно, что захватчик родом из Карачаево-Черкесской Республики (Северно-Кавказский округ РФ), на войну пошел сам, подписав контракт с путинской армией.

"Да, это я уже понял, что это моя большая глупость… Потому добровольно и сдался", – заявил он.

Бойцы Луганского пограничного отряда передали пленника правоохранительным органам.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковском направлении взяли в плен оккупанта Андрея Юргенса из состава российской 138-й мотострелковой бригады. Тот признался, что командование ВС РФ поставило им задачу взять Волчанск "за два дня".

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