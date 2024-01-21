На Донетчине планируют эвакуировать детей еще из трех громад – ОВА

В Донецкой области из трех громад планируют вывезти всех несовершеннолетних. Детей хотят эвакуировать из населенных пунктов Очеретинской, Марьинской и Селидовской громад, где до сих пор остаются дети.

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Об этом во время брифинга 20 января рассказал начальник отдела оперативно-очередной службы, связи, оповещения и информирования населения департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОВА Дмитрий Петлин, передает "Суспільне".

По его словам, решение об эвакуации детей из трех вышеупомянутых прифронтовых громад могут принять в ближайшее время. "Об этом решении сообщим дополнительно", – добавил начальник отдела.

Он сообщил, что в Торецкой громаде, а именно в Торецке, Щербиновке и Пивничном, продолжается эвакуация. В этих населенных пунктах до сих пор остаются 23 ребенка.

В то же время из 43 населенных пунктов Донетчины уже вывезли всех несовершеннолетних. Он предоставил список городов, поселков и сел, где не осталось детей.

Это Угледар, Пречистовка, Бахмут, Ивановское, Хромово, Федоровка, Миньковка, Голубовка, Приволье, Раздоловка, Часов Яр, Авдеевка, Красногоровка, Максимильяновка, Орловка, Первомайское, Нетайлово, Бердичи, Керамик, Новокалиновое, Новопокровское, Новобахмутовка, Иванополье в Константиновской громаде, Николаевка в Константиновской громаде, Подольское в Константиновской громаде, Нью-Йорк в Торецкой громаде, Зализное в Торецкой громаде, село Константиновка в Марьинской громаде, Ямполь, Торское, Заречное, Ореховатка, Никоноровка, Малиновка, Тихоновка, Васютенское, Рай-Александровка, Очеретино, Катериновка, Елизаветовка, Петровка в Торецкой громаде, Нелеповка в Торецкой громаде.

Петлин сообщил, что с 26 февраля 2022 года из Донецкой области эвакуировали 163 520 детей.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донетчине уже 223 тысячи человек вернулись домой после эвакуации, которая началась с полномасштабным вторжением РФ. Местные власти заметили тенденцию роста числа возвращений по сравнению с числом эвакуированных.

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