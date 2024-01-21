Возвращается больше людей, чем эвакуируется: в ОВА рассказали о ситуации в Донецкой области

В Донецкой области уже 223 тысячи человек вернулись домой после эвакуации, которая началась с полномасштабным вторжением РФ. Местные власти заметили тенденцию роста числа возвратов по сравнению с числом эвакуированных.

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Об этом сообщили в Донецкой ОВА. По их данным, только за последние два месяца вернулось на две тысячи больше жителей, чем эвакуировалось.

Всего с февраля 2022 года с территории области власти эвакуировали около 1 млн 357 тыс человек (из них 164 тыс детей и 43 тыс инвалидов). В настоящее время в общей сложности на территории области остаются около 524 тыс человек, и эвакуация продолжается.

Местных жителей отправляют ежедневно эвакуационным поездом из Покровска на Львовское направление. Также каждые восемь дней людей эвакуируют в Бердичев в Житомирской области. Выплачивается разовая денежная помощь и ежемесячно на проживание. Эвакуированные размещаются в городах компактного проживания, если у них нет возможности где-то поселиться.

Донецкая ОВА обратилась к населению, которое еще остается в Донецкой области, с просьбой эвакуироваться в более безопасные регионы.

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