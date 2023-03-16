На Донетчине украинские военные сбили модернизированный китайский дрон Mugin-5 – CNN

В ночь на 11 марта в Донецкой области бойцы ВСУ из автомата АК-47 сбили запущенный врагом модернизированный беспилотник Mugin-5. Его изготовителем является китайская фирма Mugin Limited, базирующаяся в портовом городе Сямэнь на восточном побережье КНР.

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Некоторые технические блогеры говорят, что эти аппараты известны как "дроны Алибаба", поскольку они были доступны для продажи по цене до 15 тыс. долларов на китайских торговых площадках, включая Alibaba и Taobao. Производитель подтвердил, что это был их БПЛА, назвав инцидент "крайне прискорбным", говорится в материале CNN (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Это последний пример модернизации и вооружения гражданского беспилотника после вторжения России в Украину, что свидетельствует о быстро меняющихся схемах ведения войны", – отметили аналитики.

По их словам, в ночь с пятницы на субботу Служба безопасности Украины сообщила изданию, что агенты CБУ, находящиеся на территории, которую удерживает Россия, предупредили, что оттуда был запущен БПЛА и направляется к украинской цели.

Затем СБУ подняла тревогу в воинских частях, базирующихся на востоке Украины, недалеко от Славянска. Около двух часов ночи в субботу бойцы 111-й бригады территориальных Сил обороны Украины услышали беспилотник в небе и даже увидели мигающий свет на нем.

"Вдоль линии фронта мы в основном все время ведем воздушную разведку… Судя по звуку и сигнальному свету, военнослужащие много стреляли по БПЛА и сбили его. Он летел на очень малой высоте – достаточно близко, чтобы его можно было сбить из ручного оружия", – рассказал журналистам 35-летний терробороновец Максим.

Бойцы показали обломки беспилотника, лежавшие на лесной подстилке. В носовой части дрона видна пулевая пробоина, из-за которой тот получил значительные повреждения. Неподалеку солдаты также показали небольшую воронку в земле, образовавшуюся из-за полезной нагрузки БПЛА – бомбы весом около 20 кг, которую украинские воины позже благополучно взорвали.

Издание CNN обратилось к минобороны РФ за комментарием относительно инцидента, но пока не получило ответа.

В свою очередь, отставной офицер британской армии и специалист по беспилотникам Крис Линкольн-Джонс объяснил, что на указанном БПЛА Mugin-5 не была установлена камера. По его словам, это означает, что дрон нельзя было использовать для наблюдения, так что, по сути, это делает его похожим на "тупую бомбу".

"Этот конкретный дрон, который мы рассматривали, был бы намного эффективнее, если бы в нем была приличная камера. Машина добавляет больше доказательств теории о том, что Россия не является военной сверхдержавой, на которую мир мог рассчитывать. Похоже, что это очень грубый, бесхитростный, не слишком технологичный способ ведения операций", – сказал он.

Эксперт добавил, что такие китайские БПЛА очень дешевы по военным меркам. По его мнению, оккупанты в дальнейшем будут использовать "гораздо больше кустарного оружия", а украинцы должны сделать все возможное, чтобы обезвредить его.

CNN подчеркивает, что в январе 2023 года "власти" временно оккупированной РФ части Луганской области заявляли, что боевики "сбили Mugin-5, запущенный украинскими войсками". Украинские официальные лица не комментировали этот конкретный инцидент, но эксперты указали на доказательства того, что "обе стороны в войне использовали такую технологию".

"И Россия, и Украина использовали коммерчески доступные китайские платформы, такие как эта, в том числе в вооруженных целях. В данном случае Mugin-5 Pro, вероятно, использовался в роли "бомбардировщика", а не в качестве одностороннего атакующего БПЛА", – пояснил специалист по разведке оружия и боеприпасов, директор консалтинговой службы Armament Research Services Н. Р. Джензен-Джонс.

По его словам, боеприпас, загруженный на беспилотник, скорее всего, имел "осколочно-фугасную" конструкцию, которая была "простой и не очень аэродинамической". Также он добавил, что механизм сброса бомбы, по-видимому, изготовлен из компонентов, напечатанных на 3D-принтере, а это "предполагает, что БПЛА был быстро модернизирован".

Эксперты говорят: по мере того, как вооружение развивается в режиме реального времени на полях сражений в Украине, гражданские компании, стоящие за технологиями, нацеленными на убийства, теперь изо всех сил пытаются найти способы предотвратить попадание своей продукции в военную цепочку поставок.

"Мы не одобряем использование. Мы делаем все возможное, чтобы остановить это", – заявил CNN представитель Mugin Limited, изготавливающей Mugin-5.

В предыдущем заявлении, размещенном на сайте компании 2 марта, последняя утверждала, что "осуждает" использование своей продукции во время войны, и заявила, что прекратила продажу продукции в РФ или Украину в начале вторжения.

Журналисты издания связались с полудюжиной других компаний, чьи электронные компоненты были обнаружены в сбитом БПЛА. Сюда входят сервоприводы MKS – тайваньского производителя электронных устройств.

"Некоторые производители БПЛА могут использовать сервоприводы MKS на своих готовых продуктах в военных целях. Мы недовольны этим, и это противоречит миссии и видению нашей компании", – сказал представитель MKS.

В заявлении об отказе от ответственности на сайте компании также говорится, что их продукция "запрещена" для любого незаконного или военного использования.

Датчик на модернизированной печатной плате БПЛА был изготовлен компанией Novatel – частью группы Hexagon, базирующейся в Канаде, которая занимается поставками в такие отрасли, как сельское хозяйство, строительство и автомобилестроение.

"Для всех продуктов, контролируемых экспортом, у нас есть обширные процессы контроля, чтобы гарантировать, что они поставляются в соответствии с применяемыми законами об экспорте. В апреле 2022 года мы также приняли решение заморозить всю деятельность в России", – сказал представитель Hexagon.

Несмотря на признаки того, что использование БПЛА в этой борьбе набирает обороты, украинский боец Максим отрицает, что это стало "битвой дронов". По его мнению, это не война технологий, а прежде всего "война людей".

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ сбили дрон РФ, который пропагандисты называли "невидимым и неуязвимым". В частности, разведывательный беспилотник ZALA 421-16E2 врага "приземлили" бойцы 58-й ОМПБр имени гетмана Ивана Выговского.

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