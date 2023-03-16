Украинские воины приземлили российский дрон, который пропагандисты называли ''невидимым и неуязвимым''. Фото

Пока государство-террорист Россия рассказывает о "невидимости и неуязвимости" своих беспилотников, украинские военнослужащие продолжают уничтожать вражеские БПЛА. На этот раз воины ВСУ "приземлили" российский разведывательный беспилотник ZALA 421-16E2.

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Вражеский дрон ликвидировали воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Об этом сообщает оперативное командование "Север".

Ни одного шанса врагу не оставили военнослужащие из взвода радиоэлектронной борьбы группы инженерного обеспечения и их комплекс РЭБ "Буковель-AD".

Защитники страны рассказали, что российских БПЛА ZALA 421-16E2 предназначен для ведения воздушной разведки и наблюдения. Оккупанты оборудовали беспилотник камерой и тепловизионным модулем.

Продолжительность полета такого дрона может достигать четырех часов, а высота – до 3600 м. Выполненный БПЛА по схеме "летающее крыло", может работать в обычном и бесшумном режиме.

Напомним, украинские защитники "приземлили" засекреченный беспилотный авиационный комплекс ФСБ РФ "Картограф". Эта модель БПЛА была разработана для нужд российской спецслужбы, которая использовала его при ведении боевых действий на важных направлениях.

Ранее один из российских оккупантов пожаловался на неосведомленность и необученность своих сослуживцев. Захватчику не понравилось, что товарищи сбили из стрелкового оружия его беспилотник – дважды и, вероятно, умышленно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 марта российский истребитель Су-27 врезался в пропеллер американского беспилотника MQ-9 Reaper, который находился в международном воздушном пространстве. В результате инцидента БПЛА был выведен из строя и уничтожен.

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