На фоне руин: оккупанты в изувеченном Бахмуте развешивают 'праздничные' плакаты к 9 мая. Фото

Российские оккупанты вывесили в разрушенном ими Бахмуте на Донетчине пропагандистские плакаты к 9 мая. Z-блогеры утверждают, что город прошел через "много испытаний", но теперь якобы "перерождается", хотя вокруг видны только руины и пустырь.

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Фото из Бахмута 16 апреля опубликовали в Telegram-канале движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Жовта стрічка". На нем виден размещенный на билборде плакат ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Вокруг – пустые улицы и разрушенные многоквартирные дома.

Неясно, для кого захватчики развесили поздравления, ведь в городе не видно ни души.

"Оккупированный и полностью уничтоженный, пустой Бахмут. Россияне решили развешать по городу плакаты к 9 мая. Совсем поехавшие", – говорится в сообщении.

В то же время Z-пропагандисты распространили видео 6-й мотострелковой дивизии ВС РФ из Бахмута.

В нем оккупанты не постеснялись показать, что они сделали с украинским городом: под торжественную музыку в ролике предстают кадры мертвого города, где из людей присутствуют только военные страны-агрессора.

Среди руин видны и пропагандистские плакаты к 9 мая, а также разрисованные триколорами столбы.

"Сегодня в Бахмуте мы становимся свидетелями важного события. Город, прошедший через многие испытания, снова преображается. На улицах появляются новые цветовые акценты, символизирующие единство и надежду на светлое будущее", – цинично заявили в одном из Z-каналов.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты вывозят в РФ оборудование с металлургических заводов Донетчины. Они мародерят под предлогом "результатов ревизий технического состояния", устроенных "внешними комиссиями" из России, а украденное везут на Белгородщину.

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