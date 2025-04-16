Оккупанты вывозят оборудование с металлургических заводов на захваченных территориях: всплыли подробности

Российские захватчики продолжают разграблять временно оккупированные территории Украины. В Донецкой области они вывозят оборудование с металлургических заводов.

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Мародерят россияне под предлогом "результатов ревизий технического состояния оборудования", устроенных "внешними комиссиями" из РФ, украденное везут в Белгородскую область. Подробности сообщили в движении сопротивления "Желтая лента".

"Активисты движения "Желтая лента" сообщают, что на заводах в Харцызске и Енакиево внешние "комиссии" из РФ провели ряд "ревизий технического состояния оборудования", в результате которых десятки единиц техники, включая рабочие агрегаты, были признаны непригодными к дальнейшей эксплуатации и вывезены на подконтрольную часть части Белгородской области", – отмечено в сообщении.

В "Желтой ленте" добавили, что подобную схему проворачивают уже не впервые. Похожую "утилизацию" Россия устраивала на оккупированных территориях в первые годы оккупации.

"Если вы видите такие случаи – не молчите. Присоединяйтесь к сопротивлению: https://t.me/zhovta_strichka_bot", – призвали активисты движения сопротивления.

Напомним, ранее в ISW проанализировали недавние заявления топ-чиновников РФ – и пришли к выводу, что Кремль создает информусловия, чтобы требовать от Украины территории, которые не были оккупированы. При этом аппетиты агрессора простираются даже дальше административных границ Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей: россияне грезят захватом также Харьковщины, Николаевщины и Одесщины. Их они маркируют вымышленным "топонимом" "Новороссия".

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