На фронте чаши весов постепенно смещаются в пользу Украины: Ходжес заметил интересную тенденцию

У страны-агрессора России на третий год полномасштабного вторжения в Украину начинают постепенно истощаться ресурсы. Российские войска на фронте испытывают определенный дефицит боеприпасов, однако благодаря поставкам вооружения и комплектующих из Северной Кореи, Ирана и Китая они могут продолжать вести войну.

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Об этом сказал генерал и экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью "Эспрессо". В то же время Силы обороны Украины активно используют против россиян собственные БПЛА, а также кассетные снаряды.

Ходжес отметил, что РФ может продолжать тратить деньги на войну, поскольку Индия и Китай все еще покупают у нее нефть и газ. Если бы Украине удалось остановить экспорт российской нефти и газа, Москва не имела бы финансов для закупки боеприпасов и ударных БПЛА в Северной Корее и Иране.

Кроме того, все еще существует немало лазейок в действующей санкционной системе.

"Мы знаем, что некоторые критически важные компоненты для российского оружия производятся в США, тогда они попадают в Индию, а оттуда – в российское вооружение", – сказал американский военный.

Однако, по его словам, даже сейчас, когда перекрыть снабжение россиян полностью невозможно, армия РФ уже начинает испытывать определенный дефицит боеприпасов.

"Сейчас мы слышим, что Россия наконец-то испытывает определенный дефицит боеприпасов, тогда как украинские войска не только активно производят собственные беспилотники, но и эффективно используют кассетные артиллерийские снаряды, которые оказались очень действенными против российской артиллерии. Поэтому мне кажется, что чаша весов начинает перемещаться в пользу Украины, хотя пока этого недостаточно", – считает Ходжес.

Он добавил, что разочарован тем, что в США полностью не учли запросы президента Украины Владимира Зеленского и План победы, который он представил американскому руководству.

"Также беспокоит и то, что мы до сих пор больше обеспокоены тем, чтобы не провоцировать Россию, вместо того, чтобы победить ее. По-моему, мы еще долго будем сожалеть об этом. Однако не думаю, что ситуация изменится при нынешней администрации", – отметил генерал.

По его убеждению, если президентом Штатов станет Камала Харрис, то есть надежда на "более решительные и положительные шаги".

Как сообщал OBOZ.UA, половину снарядов, которыми страна-агрессор атакует украинские города, оккупантам передает Северная Корея. Речь идет о передаче Пхеньяном Москве около трех миллионов снарядов в год.

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