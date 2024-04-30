'На фронте должна доминировать наша инициатива': Зеленский отметил украинских производителей дронов. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в течение дня состоялось множество совещаний, посвященных военной тематике. Он отметил украинских производителей дронов, отметив, что на фронте должна доминировать наша инициатива.

Такое заявление глава государства сделал во время вечернего видеообращения. Он отметил, что во время совещаний обсуждались вопросы ситуации на фронте, действий оккупанта и украинских усилий для сорвания российских замыслов и достижения наших целей.

Совещание включало в себя доклад Главкома Александра Сырского, а также обсуждение с министром обороны Рустемом Умеровым поставки оружия и коммуникаций с партнерами.

Зеленский подчеркнул необходимость существенного ускорения поставок, чтобы повысить боевые возможности наших войск. Он отметил важность украинской инициативы на фронте, в частности применение собственных систем ПВО, артиллерии и дронов.

"На фронте должны доминировать не российские авиабомбы и штурмовые действия, а наша украинская инициатива – наша ПВО, наша артиллерия, наши дроны. Частично мы это решаем благодаря нашему производству и каждому, кто помогает Силам обороны. Особых результатов удалось достичь в отношении дронов – спасибо каждому и каждому, кто работает ради этого, кто производит дроны, кто тренирует операторов, поставляет все необходимое. Я благодарю каждого из партнеров, кто в настоящее время делает действительно все, что может, чтобы укрепить наши позиции", – сказал Зеленский.

Он также выразил надежду на оперативную поставку помощи от Соединенных Штатов, что должно сказаться на логистике оккупантов и укрепить позиции Украины на разных направлениях, где Россия наступает.

"Очень рассчитываем на оперативность поставок от Соединенных Штатов – это поставки, которые должны ощущаться в уничтоженной логистике оккупанта, в их страхе базироваться где угодно на оккупированной территории, а также в нашей силе – в силе, которая должна показать себя и на Покровском направлении, и Кураховском, Северском, Лиманском, Купянском… На юге государства. Везде, где Россия давит, и где мы ее должны вытеснить. И также везде, где могут возникнуть новые ударные угрозы", – сказал президент.

Глава государства также отметил воинов Государственной пограничной службы Украины, отмечающих сегодня свой профессиональный праздник.

"Сегодня – их профессиональный день. Это тысячи профессиональных воинов – действительно храбрых людей, которые не только защищают нашу государственную границу, но и вместе со всеми Силами обороны и безопасности Украины сражаются на фронте, в частности, на наиболее горячих направлениях. И дерутся действительно героически. Благодарю каждого солдата, сержанта, офицера и генерала Государственной пограничной службы Украины, всех подразделений, которые уничтожают оккупанта и оберегают наши общины в пограничных от российских террористов. Каждая уничтоженная российская ДРГ, каждый отраженный российский штурм – это приближение того дня, когда дойдет даже до сумасшедших в Кремле, что им не сломать Украину", – отметил он.

Зеленский особо отметил пограничные войска и военнослужащих Государственной пограничной службы Украины, которые в эти дни и недели проявили себя в боях.

"Луганский пограничный отряд, бригада "Месть" и особенно сержант Антон Кириллов, старший сержант Василий Лусков и старший лейтенант Сергей Незговоров. Спасибо, ребята! Донецкий пограничный отряд: солдат Ярослав Федоренко и Денис Яблинский, старший солдат Олег Зимирский. Спасибо! Юг нашего государства – воины Херсонского пограничного отряда: солдат Сергей Троценко, сержант Юрий Швец и старший сержант Антон Канивец. Спасибо! Бердянский пограничный отряд – особенно сержант Дмитрий Мануилов и старший лейтенант Сергей Перетятко. Молодцы! Наши воины пограничной службы по подразделениям Морской охраны. Спасибо всем вам! А особенно заслуживают признательности матрос Артем Назаренко, старший матрос Валерий Луценко, главный старшина Юрий Петрик и лейтенант Антон Конученко. Также Черниговский пограничный отряд, воины которого воюют на Новопавловском направлении – действительно результативно. Солдат Анатолий Романченко, штаб-сержант Константин Мельничук и главный сержант Денис Бортный. Благодарю вас за храбрость, ребята, и всех ваших собратьев!" – сказал он.

Президент также сообщил, что подписал несколько указов, касающихся Государственной пограничной службы Украины и ее военнослужащих. В частности, наградил званием Герой Украины мастер-сержанта Олега Пришневского и подполковника Дмитрия Олексюка.

Кроме того, он подписал указ о награждении государственными наградами - "Крестом боевых заслуг", орденами 271 военнослужащего пограничной службы. Также глава государства одобрил закон об увеличении штата Государственной пограничной службы.

"Это награда государством вашей эффективности, воины, в защите Украины, нашей независимости, жизни наших людей. Действительно, эффективные структуры в Силах обороны и безопасности Украины заслуживают наращивания и распространения их опыта в других элементах нашей армии", – сказал Зеленский.

В то же время сегодня президент заслушал доклад премьер-министра Украины Дениса Шмигаля. Они обсудили все детали по поставкам вооружений и боеприпасов, а также план работы с партнерами. Он также проинформировал главу государства о переговорах и реализации решений.

Отдельно стороны обсудили подготовку к первому Саммиту мира, особенно работу со странами Глобального Юга. Представители правительства, дипломатический корпус и Офис Президента будут активно сотрудничать, чтобы привлечь как можно больше лидеров и народов к работе над обеспечением мира.

Также были рассмотрены вопросы, связанные с европейским направлением, в частности, подготовка к ожидаемым в июне решениям и фактическое открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

"Это то, что действительно нужно. И с нашей стороны все готово. Спасибо всем, кто сражается и работает ради нашего государства и людей! Я благодарю всех в мире, кто из Украины! Всем, кто помогает – помогает вовремя и именно так, как нужно, чтобы побеждать", – резюмировал Зеленский.

Напомним, Правительство выделило дополнительные 15,5 миллиарда гривен на закупку дронов. Эти средства будут переданы администрации Государственной специальной связи, отвечающей за соответствующие закупки.

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