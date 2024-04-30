Правительство дополнительно выделило 15,5 млрд грн на закупку БПЛА: сколько дронов получат Силы обороны

Правительство выделило дополнительные 15,5 миллиарда гривен на закупку дронов. Эти средства будут переданы администрации Государственной специальной связи, отвечающей за соответствующие закупки.

Соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета министров 30 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, это дополнительный ресурс к уже выделенным в этом году 43,3 млрд грн на беспилотники.

"Сегодня правительство выделяет дополнительные 15,5 млрд грн для закупки дронов. Это дополнительный ресурс к тем 43,3 млрд грн, которые мы уже выделили на беспилотники в этом году. Средства пойдут администрации Госспецсвязи, которая занимается соответствующими закупками", – сказал он.

Уточняется, что за выделенные сегодня средства 300 тысяч дронов будут поставлены нашим Силам безопасности и обороны.

Шмыгаль также отметил, что уже в течение года кластер оборонных технологий Brave1, в рамках которого зарегистрировано более 1,6 тысячи разработок по 12-ти направлениям, успешно работает. Он отметил, что государство активно поддерживает наиболее перспективных разработчиков в реализации их проектов.

"Среди них беспилотники, РЭБ, роботизированные комплексы, применение искусственного интеллекта. Государство помогает перспективным разработчикам воплотить в жизнь свои проекты. Мы предоставили 186 грантов более чем на 120 млн грн для исследовательско-конструкторских работ и для масштабирования производства", — сказал руководитель правительства.

Денис Шмыгаль отметил, что на этот год у правительства есть амбициозные, но в то же время реалистичные планы. В государственном бюджете предусмотрено выделение 1,5 миллиарда гривен на предоставление грантов разработчикам оборонно-технологических решений.

Напомним, Кабинет министров поддержал постановление, разрешающее проводить оборонные закупки через систему Prozorro. В частности, это касается дронов иностранного производства – например, Mavic, Autel и Matrice.

Ранее сообщалось, что западные партнеры, в том числе Великобритания, планируют вооружить Украину новейшими дронами с искусственным интеллектом. В некоторых подразделениях Вооруженных сил Украины уже тестируют пилотные проекты таких БПЛА.

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