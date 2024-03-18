Кабмин выделил дополнительные 5 млрд на закупку дронов: как БПЛА влияют на ситуацию на поле боя

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров выделил для сил безопасности и обороны дополнительные средства. Деньги будут направлены на закупку дронов.

По словам главы правительства, речь идет о 5 млрд гривен. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

По его словам, приобретенные дроны поступят на вооружение защитников на передовой. Также Шмыгаль подчеркнул, что каждая гривна, поступающая в государственных бюджет в виде налогов, будет идти на усиление обороноспособности Украины.

"Дополнительные 5 млрд. грн. выделили сегодня для сил безопасности и обороны. Средства будут направлены на закупку дронов, необходимых для наших защитников на передовой. Продолжаем поддерживать украинскую армию в борьбе с российским агрессором", – написал премьер.

В свою очередь народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что дроны непосредственно играют в важную роль в современной войне. В эфире "24 канала" он подчеркнул, что основная задача сейчас – заменить людей на фронте.

"Выигрывает тот, кто сможет убрать людей с поля боя. У кого скорее людей будут заменять дроны, и кто будет нести меньшие потери. Для нас это более важно, чем для россиян. Потому что они расходуют своих людей. Поэтому наша задача сейчас – заменить людей, особенно мобилизованных", – объяснил Костенко.

Также он добавил, что воевать должны дроны, а люди должны руководить и принимать решения. При этом он отметил, что речь идет не только о дронах, но, в том числе, об артиллерийских установках.

"Например, французская установка CAESAR, которая автоматом делает практически все. Только водитель выводит на позицию, с которой ведет огонь, и вбиваешь координаты. В гражданской жизни уже тестируются машины, которые ездят без водителей. Я думаю, в будущем нам надо будет сделать такой GPS, который выводит на позицию машину, чтобы наши люди не были под угрозой", – сказал нардеп.

Напомним, Кабинет министров поддержал постановление, разрешающее проводить оборонные закупки через систему Prozorro. В частности, это касается дронов иностранного производства – к примеру, Mavic, Autel та Matrice.

Ранее сообщалось, что западные партнеры, в том числе Великобритания, планируют вооружить Украину новейшими дронами с искусственным интеллектом. В настоящее время в некоторых подразделениях Вооруженных сил Украины уже тестируют пилотные проекты таких БПЛА.

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