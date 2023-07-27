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Блог | На фронте не хватает дронов! Защитники просят о помощи
Люди, уже уговариваю Вас, сделайте репосты!
Разбросайте по группам, комментируйте, чтобы больше людей видели инфу.
На фронте ожесточенные бои, очень не хватает дронов!
Далее текст на языке оригинала.
В мене завал по запитам на дрони.
В бійців позбивали останні і треба купити та відправити! Бо це життя воїнів.
Дуже прошу допомогти, 5 чи 10 грн, кожна копійка – допомога! Головне, реагуйте!
Один дрон Мавік 3 Комбо коштує 107 т.
Пайпал – [email protected]
Приват – 5168752017223390
Монобанк – 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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