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На фронте ожесточенные бои, очень не хватает дронов!

Далее текст на языке оригинала.

В мене завал по запитам на дрони.

В бійців позбивали останні і треба купити та відправити! Бо це життя воїнів.

Дуже прошу допомогти, 5 чи 10 грн, кожна копійка – допомога! Головне, реагуйте!

Один дрон Мавік 3 Комбо коштує 107 т.

Пайпал – [email protected]

Приват – 5168752017223390

Монобанк – 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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5375 4112 0025 4253