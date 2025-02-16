На фронте погиб 22-летний боевой медик с Волыни Владислав Петрук

В боях за Украину погиб боевой медик из Луцка Владислав Петрук. Его сердце перестало биться 14 февраля в Харьковской области.

Видео дня

Воину было всего 22 года, он встал на защиту Украины в начале полномасштабного вторжения России. О потере сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук.

"К сожалению, имеем еще одну потерю. Лучанин Петрук Владислав Павлович, 19.04.2002 года рождения проходил военную службу по контракту на должности боевого медика взвода разведки специального назначения 5 батальона оперативного назначения воинской части Национальной гвардии Украины. Младший сержант Петрук Владислав Павлович погиб 14 февраля 2025 года во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности и независимости Украины в районе населенного пункта Новая Кругляковка Харьковской области. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память, честь и уважение Герою!" – говорится в сообщении.

Полищук не добавил к сообщению фото молодого Героя.

О гибели защитника, который, несмотря на юный возраст, встал на защиту Украины еще в начале полномасштабного вторжения России, 15 февраля написала также лучанка Оксана Мельничук.

"Утром подруга написала сообщение. Три слова: "Вчера погиб Владик". Сын. Три коротких слова, которые перевернули мир. Ее мир. Ее жизнь. Ее надежду обнять сына после Победы и отпраздновать ее вместе. Он всегда был непоседливым и позитивным, активным и смелым, он был, НЕТ, ОН остается маминой гордостью. Пошел воевать с первых дней, был на самых горячих направлениях, но всегда находил время позвонить родным и сказать, что у него все в порядке. И вот теперь возвращается домой. Молодой. Красивый. Храбрый. Цвет и красота нации. На щите. Слава тебе, Герой!" – отметила она.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб юный воин с Полтавщины. Когда Россия начала полномасштабное вторжение Михаилу Быкову было 18 лет, он учился во Львовской национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного на факультете боевого применения войск. Юный военный участвовал в обороне Киева, дальше воевал на Донбассе, где 10 февраля и принял свой последний бой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!