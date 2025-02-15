Был на войне с 18 лет: на фронте погиб юный воин с Полтавщины

Защищая Украину, погиб юный воин с Полтавщины Михаил Быков. На войну он ушел, когда ему было всего 18 лет, участвовал в обороне Киева в начале полномасштабного вторжения, дальше воевал на Донбассе.

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Лейтенант Михаил Быков принял свой последний бой 10 февраля в Донецкой области, ему навеки будет 21. О потере сообщили в Лохвицкой громаде.

"Еще один мужественный защитник, житель города Лохвица – Быков Михаил Игоревич отдал свою жизнь, защищая нас от врага, что несет только разрушение и смерть", – говорится в сообщении.

На малой родине Героя рассказали, что родился он в Лохвице 21 августа 2003 года. Окончил одну из городских школ, а дальше, в 2020-м – поступил во Львовскую национальную академию сухопутных войск имени Гетмана Петра Сагайдачного на факультет боевого применения войск.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в конце февраля 2022 года, он взял в руки оружие.

Война для Михаила, которому в тот момент было всего 18 лет, началась с обороны Киева от российских оккупантов.

А с 2024 года в составе Отдельной механизированной бригады молодой лейтенант защищал Украину на Лиманском направлении.

Смерть Герой принял 10 февраля в Донецкой области: он до последнего вздоха не выпустил из рук оружия.

"Наши глубокие соболезнования родным погибшего – матери Людмиле, сестрам Натальи и Анастасии, братьям Владиславу, Александру и Дмитрию. Нет и не будет прощения российским убийцам! Слава Герою, воину Вооруженных сил, который отдал свою жизнь за мирное небо над Украиной! Память о Михаиле навеки будет в наших сердцах. Герои не умирают, они продолжают защищать нас с небес!" – отметили в Лиманском городском совете.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб воин из Славянска. Жизнь Владимира Травникова оборвалась 21 января в селе Надия в Луганской области, где защитник выполнял боевое задание.

Также сообщалось, что в боях Донецкой области погиб работник Львовской оперы. Юрий Стець служил в 5-й отдельной тяжелой механизированной бригаде.

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