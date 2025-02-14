Отдал жизнь за Украину: в боях на Донетчине погиб работник Львовской оперы. Фото

На одном из восточных направлений фронта погиб воин Сухопутных войск ВСУ Юрий Стець из Львова. Он служил в 5-й отдельной тяжелой механизированной бригаде, выполнял боевые задания на Донетчине.

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О невосполнимой потере для коллектива сообщили во Львовской национальной опере, где до полномасштабной войны работал защитник. Ему навеки остался 51 год.

Юрий Стець, 18.06.1973 г. н., родился и жил во Львове. Учился в лицее международных отношений им. В. Стуса, позже окончил бывший Львовский техникум промышленной автоматики.

После окончания учебы =проходил военную службу в рядах войск связи на Житомирщине. Трудовую деятельность начал в ООО "Лотос-Львов", а последние 15 лет работал во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. В частности, был старшим мастером по ремонту и эксплуатации электроосвещения Львовской национальной оперы.

В свободное время мужчина увлекался футболом. Когда началась полномасштабная война, встал на защиту Украины от российских захватчиков. Служил на Донетчине в составе 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.

Погиб защитник в боях на фронте 5 февраля 2025 года. Во Львове воина проведут в последний земной путь 14 февраля, похоронят на Марсовом поле.

"Дирекция и коллектив театра выражает искреннее сожаление и глубокие соболезнования родным и близким воина. Светлая память и вечная слава погибшему защитнику свободной и независимой Украины!" – отметили во Львовской национальной опере.

Как сообщал OBOZ.UA, на Львовщине простились с 22-летним воином Дмитрием Устиновым, погибшим на Запорожском направлении фронта накануне своего дня рождения. Защитник служил в подразделении ГУР, в этом году планировал жениться и создать семью.

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