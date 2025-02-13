Собирался жениться: во Львовской области простились с 22-летним воином, погибшим накануне своего дня рождения. Фото

Во Львовской области простились с воином Дмитрием Устиновым, который погиб 14 января на Запорожском направлении. Защитнику навсегда останется 22 года.

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Устинов служил в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Парень был родом из города Броды Золочевского района. Сначала с отличием окончил Львовский лицей имени Героев Крут, а затем продолжил изучать военное дело в Национальной академии сухопутных войск имени Гетмана Петра Сагайдачного.

"К сожалению, 14 января, накануне своего дня рождения, Дмитрий погиб, получив смертельное ранение в Запорожском направлении", — написал Козицкий.

Он добавил, что в этом году защитник планировал жениться и создать семью, но отдал жизнь за Украину.

Главное управление разведки МОУ посмертно наградило лейтенанта почетным знаком "За боевые заслуги". Медаль была передана матери погибшего воина.

"Мы, собратья, продолжаем под нашим флагом бороться за то, во что верил Дмитрий", — сказал боевой товарищ воина во время прощания.

При жизни военнослужащий также получил медаль "Рыцарский крест", которую вручают за исключительную храбрость.

"Он мечтал, любил, верил. Но выбрал бороться. И отдал за Украину дороже всего. Вечная память и уважение Герою!" – отметил Козицкий.

Как пишет Бродовский городской совет, Дмитрий жил честно, ответственно, с блеском в глазах и верой, что честь и долг – не просто слова.

"Он не успел реализовать все свои планы. Но успел – оставить след. В истории Украины, в сердцах тех, кто служил рядом, в воспоминаниях друзей, во взглядах родных, которые теперь ищут его среди звезд", – написали представители городских властей.

Прощание с воином прошло в Бродах. Родные, знакомые, собратья и просто неравнодушные украинцы провели защитника в последний путь.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Северском направлении фронта оборвалась жизнь воина Романа Кинаша из Ивано-Франковской области. Он служил старшим разведчиком и оператором FPV-дрона в рядах прикарпатской "десятки" – бригады "Эдельвейс".

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