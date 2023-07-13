На фронте погиб активист из Бердянска, который организовывал проукраинские митинги в оккупированном городе. Фото

Бердянский активист Виталий Шевченко погиб на фронте. Он был предпринимателем, владельцем туристического агентства "Темеринда".

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Об этом сообщают местные бердянские издания. Виталий "Темеринда" Шевченко был сапером и погиб на южном направлении.

"Когда в город вошли русские войска, он начал волонтерить и вместе со многими бердянцами выходить на митинги", – говорится в сообщении.

После одного из митингов Виталия Шевченко похитили оккупанты. Они увезли его в некое подполье, где начали допрашивать и подвергать пыткам.

После того, как Виталия освободили, он принял решение покинуть оккупационную зону и присоединиться к Вооруженным силам Украины.

"Светлая память Герою. Сочувствуем потере родных и близких Виталия", – добавили в источнике.

Напомним, в марте 2022 года стало известно о том, что российские оккупанты похитили активиста Виталия Шевченко, который организовывал митинг в оккупированном Бердянске. О его похищении стало известно 15 марта. Захватчики на глазах у многих свидетелей вывели Шевченко из заведения, запихали в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении. Кроме него были задержаны еще несколько человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне с оккупантами погиб 19-летний Богдан Кряж, студент факультета адвокатуры университета им. Ярослава Мудрого. Защитника не стало 3 июля на Запорожском направлении.

В Вольнянске Запорожской области простились с погибшим 32-летним военнослужащим Захаром Собениным. Герой погиб вблизи Приютного Пологовского района.

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