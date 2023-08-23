На фронте погиб депутат Киевсовета от 'Евросолидарности' Сергей Ильницкий

В бою на Донбассе погиб депутат Киевского городского совета от "Европейской Солидарности" Сергей Ильницкий (позывной Сокол).

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Об этом сообщила пресс-служба партии "ЕС" со ссылкой на Facebook Петр Порошенко.

"Большая потеря для всех нас. Погиб друг, депутат Киевского городского совета от "ЕС" Сергей Ильницкий. Воевал за наш украинский Донбасс еще с 2014 года. Там и погиб, на Донбассе, под Курдюмовкой", – отметил Порошенко.

"Друг Сокол… как же так… у нас было столько планов… И по реабилитации раненых, и по беспилотникам. Сергей достойно представлял столицу там, где сегодня бьется сердце Украины… и обливается кровью", – добавил он.

Первый заместитель командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша, командир отряда "Юг" УГА в составе 28-й ОМБр, полковник Сергей Ильницкий (исковой Сокол) стал депутатом Киевсовета от партии "Европейская Солидарность" в апреле 2023 года.

Сергей Ильницкий изначально боевых действий был на фронте. Ветеран Вооруженных Сил Украины, участник АТО, полковник в отставке, он пошел добровольцем служить на фронт по примеру своего сына-госпитальера. Как кадровый военный стал начальником штаба УГА. Кавалер ордена "За награды".

Прощание с Сергеем Ильницким состоится в Киеве.