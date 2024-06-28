На фронте произошло 131 боевое столкновение: в Генштабе назвали самое горячее направление

Проходит восемьсот пятьдесят шестой день широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. В течение дня враг наращивает интенсивность атак, пытается искать пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться выбить украинские подразделения с их позиций.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 28 июня 2024 года по состоянию на 19:00. Отмечается, что количество боевых столкновений по всей линии фронта увеличилось до 131.

В Генштабе отметили, что Харьковщина продолжает страдать от коварных ракетно-бомбовых ударов с территории РФ. Во второй половине дня российские террористы нанесли поражение тремя КАБами по частным домам и хозяйственным постройкам села Циркуны, пострадало мирное население. Вместе с тем, враг нанес три удара девятью КАБами по Липцам, еще две авиабомбы сбросил на Зеленое.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении в течение дня ведутся бои в районе Волчанска. Шесть атак противника наши воины отразили, еще пять – продолжаются.

На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отражали семь атак оккупантов возле Степной Новоселовки, Стельмаховки, Синковки и Кругляковки. В настоящее время два боестолкновения еще продолжается. Успеха не было 14 попыток противника продвинуться в глубину нашей территории в районах Невского, Макеевки, Торского, Грековки и Серебрянского леса на Лиманском направлении. Три боестолкновения еще продолжаются. Предыдущие потери агрессора на данном направлении с начала суток составили: 90 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено 5 блиндажей и один склад с боеприпасами.

На Северском направлении враг 19 раз атаковал украинских защитников вблизи Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Раздолевки и Выемки. Наши воины стойко держат оборону и отразили 15 вражеских штурмов. Еще не завершились четыре боевых столкновения. По предварительным данным потери захватчиков здесь составляют 63 оккупанта. Уничтожены два танка, шесть боевых бронированных машин, самоходная артиллерийская установка и автомобиль.

На Краматорском направлении войска оккупантов продолжают давить на позиции наших защитников вблизи Часового Яра, Нового и Ивановского. Три штурмовых действия украинские защитники отбили, два боестолкновения еще продолжается.

По направлению Горловка-Торецк в течение суток агрессор при поддержке авиации 14 раз напрасно атаковал оборонительные рубежи наших защитников. Ситуация контролируется. Горячей точкой по всей линии фронта остается Покровское направление. Количество вражеских штурмов за день здесь возросло до 36. Подразделения Сил обороны отразили 27 атак агрессора, еще девять боевых столкновений – продолжаются.

На Кураховском направлении продолжаются бои. С начала дня враг атакует у Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки. Общее количество атак здесь возросло до 11, из которых девять отбиты и две еще не завершились.

На Времивском направлении оккупационные войска четырежды пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Водяного. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Приднепровском направлении безрезультатно завершилось пять штурмов российских захватчиков в районе Крынок. Ситуация контролируется. По остальным направлениям ситуация существенных изменений не претерпела.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Силы обороны обезвредили 1170 оккупантов, уничтожили самолет и 24 танка врага. Также уничтожена 21 боевая бронированная машина, 60 артиллерийских систем, 50 БпЛА ОТР, один РСЗО, три средства ПВО, пять крылатых ракет, 46 автомобилей и 11 единиц специальной техники.

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