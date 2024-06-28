ВСУ обезвредили 1170 оккупантов, самолет и 24 танка врага за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за еще сутки войны уничтожили 222 единицы военной техники и вооружения оккупационной армии РФ, в частности очередной самолет. В боях также ликвидировали и ранили около 1170 ее военнослужащих.

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На сегодня общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле, достигают уже 540 490. Обновленные по состоянию на 28 июня данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники обезвредили 60 российских артиллерийских систем (всего 14 423), 24 танка (8066), 21 боевую бронированную машину (15 480), три средства ПВО (871) и одну РСЗО (1109).

Защитники неба сбили пять вражеских крылатых ракет (всех 2329), 50 беспилотников оперативно-тактического уровня (11 509) и один самолет (360).

Кроме этого, "демилитаризовано" еще 46 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 19 514), 11 – спецтехники (2431).

Пока остается неизменным количество уничтоженных вертолетов (326), кораблей/катеров (28) и подводных лодок (одна) захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины с помощью HIMARS ликвидировали 18 спецназовцев из российской Вологды. Среди "груза 200" – командир подразделения из 16-й отдельной гвардейской бригады спецназначения ВС РФ Валентин Проценко.

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