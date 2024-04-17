На фронте снова обострение: зафиксировано 71 боевое столкновение – Генштаб

Проходит семьсот восемьдесят четвертый день широкомасштабной войны, которую ведет Россия против нашего государства. Ситуация на фронте обострилась, количество боевых столкновений ежедневно растет – сегодня их почти на треть больше, чем в предыдущие сутки. Больше всего атак врага было зафиксировано на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 17 апреля 2024 года. Отмечается, что враг атаковал сразу на нескольких направлениях, всего в течение суток произошло 71 боевое столкновение.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Клюсы, Елино, Леоновка Черниговской области; Сидоровка, Белая Береза и Белополье Сумской области.

На Купянском направлении враг 4 раза атаковал наши позиции в районе населенного пункта Новосергеевка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 3 атаки в районах населенных пунктов Невское Луганской области и Терны Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка Луганской области; Ямполевка, Торское и Заречное Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 19 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Новый, Клещиевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Нанес авиационный удар в районе Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Дилиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 9 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Новобахмутовка, Очеретино, Новокалиново, Первомайское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Первомайское, Соловьево, Новокалиново, Новопокровское, Новоселовка Первая, Новобахмутовка, Сокол и Александрополь Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Водяное, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также нанес авиационные удары в районах Красногоровки, Георгиевки и Урожайного Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Парасковеевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Роботино Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Красное, Белогорье, Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 2 безрезультатных атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Берислав, Токаревка, Тягинка, Ольга, Понятовка, Инженерное, Веселое Херсонской области.

Атаки россиян

В общем, враг нанес 4 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Утром враг ударил ракетами по Чернигову. По предварительным данным, в результате атаки погибли 17 человек, более 60 человек пострадали, из них 2 ребенка, спасены из-под завалов 3 человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Удары ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки Силы обороны "денацифицировали" на фронте 710 российских оккупантов убитыми и ранеными. Общая численность потерь врага за весь период полномасштабной войны составила 456 050 человек.

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