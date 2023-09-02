Немного новостей из района Роботино/Новопрокоповка.

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Надо понимать, что положительные новости из того района – это, конечно, хорошо, но это первые достижения, после которых еще дох*ра работы. То есть говорить, что мы добились решающих успехов – немного рано.

Далее текст на языке оригинала.

Але. Є деякі маркери, які вказують, що ворог витратив дуже багато ресурсів на те, щоб утримати лінію.

По перше, в районі ворог втратив багато арти та особливого складу. Результатом стало підтягування резервів в стилі "давай всіх, кого можна". По ітогу на лінії зʼявились різні підрозділи, погано скоординовані та з невеликим процентом комплектування. Ця збірна солянка демонструє все гірші показники спротиву.

Крім того, росіяни активно підключили авіацію. КАБи прилітають по наших позиціях дуже часто, бували випадки, коли кожні півгодини прилітав КАБ. Не дуже допомагає, але сам факт, що росіяни активно використовують керовані авіабомби, яких в них не так щоб багато, по полям, по піхоті – доволі істеричне рішення, в стилі "насипай всім, що є, аби вони не пройшли".

Окрема цікава інформація з одного з нерозірваного КАБа – це новий CRPA модуль Комєта. І треба визнати, що росіяни зробили значний крок вперед по покращенню цього модуля.

Тому якщо підсумувати, то зроблені перші кроки, але самі важчі. Коли штурмові підрозділи отримали свій такий необхідний бойовий досвід проти такого ворога, якого ніхто в житті в таких умовах, без паритету у повітрі, ще ніхто не штурмував. Коли ворог, будучи в обороні, поніс настільки важкі втрати, що забиває лінію різними неукомплектованими підрозділами. Зараз дуже важливий період, або ворог зможе зупинити цю проріху в обороні, яка швидко розширюється, або ЗСУ обвалять ще декілька позицій, та фронт впаде через якийсь час.

Поки що у ворога не дуже виходить, але хлопцям там дуже важко. Це переломний момент, і будемо надіятися, що нашим все вдасться.