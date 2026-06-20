Блог | Впервые Украина выдвинула Беларуси вооруженный ультиматум
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Управление "Шахедами" из Беларуси.
Сейчас на их вышках мобильной связи, на высоких точках установлены ретрансляторы и наземные станции, которые обеспечивают точное управление Шахедами и другими ударными и разведывательными дронами, залетающими на наш Север.
Далее текст на языке оригинала.
Мало хто знає, скільки часу намагалася Україна по-тихому вирішити це питання. Деякі з цих наземних станцій керування дронами навіть вибухали раптово, про що ніхто ніде не писав. Але, схоже, послання не було достатньо зрозумілим.
І вперше за, можливо, сотні років українською мовою було поставлено збройний ультиматум. Вперше у історії незалежної України погрожує ворогу відкрито на весь світ – якщо не припините, ми по вас ударимо.
У нас з Білоруссю фронт уже п’ятий рік. Саме через Білорусь Росія організувала нам Бучу, Ірпінь. Чи Лукашенко не знав, з якими розстрільними списками їхали до нас росіяни?
Ми тоді змушені були не чіпати білорусів, бо було не до того. Але вони продовжили свою погано приховану війну.
Під ударами російсько-білоруської коаліції – наша залізниця на Ковель з Києва, прикордонні міста, Варшавська траса.
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Які шанси у Лукашенка вистояти проти наших ударів у відповідь? Дуже мало.
Якщо російська ППО, загартована п’ятирічкою повномасштабної війни проти нас, чим далі, тим менш здатна опиратися нашим дронам і ракетам, не годна прикрити усіма своїми колами Москву – то що вже казати про білоруську армію?
До столиці – Мінську від нас менше 300 км. Найдальша ціль – Новополоцьк, де розташований нафтопереробний завод, котрий живить пальним наступ РФ на нас – це 450 км, звична відстань для наших дальніх ударних.
Чи здатна Росія захистити свого союзника? Відповідь очевидна.
Значна частка економіки Білорусі – це нафтопереробка і нафтохімія, якої може не стати в одну ніч.
Основа легітимності Лукашенка – це мир для білоруського обивателя, котрий закрив очі на власну співучасть у різанині українців.
Тож є непоганий шанс, що Лукашенко почне ворушитися.