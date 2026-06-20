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Игорь Луценко
Игорь Луценко
Народный депутат Украины, член комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции

Блог | Впервые Украина выдвинула Беларуси вооруженный ультиматум

Александр Лукашенко
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Управление "Шахедами" из Беларуси.

Сейчас на их вышках мобильной связи, на высоких точках установлены ретрансляторы и наземные станции, которые обеспечивают точное управление Шахедами и другими ударными и разведывательными дронами, залетающими на наш Север.

Далее текст на языке оригинала.

Мало хто знає, скільки часу намагалася Україна по-тихому вирішити це питання. Деякі з цих наземних станцій керування дронами навіть вибухали раптово, про що ніхто ніде не писав. Але, схоже, послання не було достатньо зрозумілим.

І вперше за, можливо, сотні років українською мовою було поставлено збройний ультиматум. Вперше у історії незалежної України погрожує ворогу відкрито на весь світ – якщо не припините, ми по вас ударимо.

У нас з Білоруссю фронт уже п’ятий рік. Саме через Білорусь Росія організувала нам Бучу, Ірпінь. Чи Лукашенко не знав, з якими розстрільними списками їхали до нас росіяни?

Ми тоді змушені були не чіпати білорусів, бо було не до того. Але вони продовжили свою погано приховану війну.

Під ударами російсько-білоруської коаліції – наша залізниця на Ковель з Києва, прикордонні міста, Варшавська траса.

***

Які шанси у Лукашенка вистояти проти наших ударів у відповідь? Дуже мало.

Якщо російська ППО, загартована п’ятирічкою повномасштабної війни проти нас, чим далі, тим менш здатна опиратися нашим дронам і ракетам, не годна прикрити усіма своїми колами Москву – то що вже казати про білоруську армію?

До столиці – Мінську від нас менше 300 км. Найдальша ціль – Новополоцьк, де розташований нафтопереробний завод, котрий живить пальним наступ РФ на нас – це 450 км, звична відстань для наших дальніх ударних.

Чи здатна Росія захистити свого союзника? Відповідь очевидна.

Значна частка економіки Білорусі – це нафтопереробка і нафтохімія, якої може не стати в одну ніч.

Основа легітимності Лукашенка – це мир для білоруського обивателя, котрий закрив очі на власну співучасть у різанині українців.

Тож є непоганий шанс, що Лукашенко почне ворушитися.

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