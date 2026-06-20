Силы обороны Украины нанесли удар по автомобильному мосту через Генический пролив: подробности от Генштаба

Силы обороны продолжают проводить результативные операции по уничтожению ключевых объектов противника. В ночь на 20 июня наши бойцы нанесли удар по мосту через Геничесский пролив в Херсонской области.

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Кроме того, военные нанесли удары по комплексу "Панцирь-С" и пунктам управления БПЛА противника. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооружённых сил Украины.

Успешная работа наших защитников

"В ночь на 20 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили автомобильный мост через Геничесский пролив в районе Геническа Херсонской области", – говорится в сообщении.

В Генштабе уточнили, что российские оккупационные войска используют указанный объект для обеспечения военной логистики между временно оккупированным Крымом и подразделениями противника на южном направлении.

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Кроме того, в Запорожской области был поражен вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" вблизи населенного пункта Долинское.

Также 19 июня были нанесены удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами оккупационных сил в районах Соледара в Донецкой области, Грозового в Запорожской области и Теребрено в Белгородской области РФ.

"Силы обороны Украины продолжают систематически снижать способность российского агрессора продолжать боевые действия против Украины", – подчеркнули в Генштабе.

Напомним, в ночь на 15 июня Силы обороны также устроили атаку с использованием дронов на территории оккупированной Херсонской области, в результате которой были повреждены два моста. Удар впоследствии подтвердил так называемый губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, отметив, что движение по переправе недалеко от Чонгара и по мосту, соединяющему оккупированный Геническ с Арабатской стрелкой, временно перекрыли. Вместе с тем было перекрыто движение и через АПП "Джанкой".

Также OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 13 июня украинские войска продолжили наносить удары по логистическим маршрутам, соединяющим оккупированный Крым с материковой частью Украины. В частности, были атакованы мосты в направлении Чонгара.

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