Нет топлива – нет оружия: новая стратегия использования БПЛА в Украине разрушает российские линии снабжения – медиа

Новые технические решения, применяемые в украинских дронах-камикадзе средней дальности, серьезно нарушают логистику российских войск на юге Украины. Удары по мостам, поездам, бензовозам и грузовикам могут сорвать планы Кремля по летнему наступлению.

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Об этом говорится в репортаже американского телеканала CNN. Как сообщает телеканал, для этого также применяются дроны FP-2 и их аналоги.

Новая тактика украинских войск

OSINT-аналитик из Франции Клеман Молен, волонтеры Geoconfirmed и журналисты CNN проанализировали около 150 ударов по российским топливным цистернам, грузовикам и другому военному транспорту. Большинство атак было нанесено с начала мая текущего года, а также участились атаки по кораблям и портам.

"Главная задача – парализовать российскую военную логистику и создать новый уровень давления на оккупационные силы", – говорится в материале.

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Среди таких технических решений – дроны FP-2 и "Бегемот". Последний развивает скорость до 180 км/ч, а вес его боевой части составляет 700 кг. Силы беспилотных систем Украины заявили CNN, что за последний год количество боевых вылетов дронов средней дальности выросло в 28 раз.

"Украинцы получили возможность начать масштабную кампанию по применению дронов, чтобы отрезать Крым от основных маршрутов снабжения и осложнить логистическую ситуацию России вдоль всей линии фронта", – заявил Молен.

Как ВС РФ оказались в "логистическом локдауне"

Аналитики отмечают, что атаки дронов сделали ряд маршрутов между РФ и временно оккупированными территориями Украины чрезмерно опасными, что уже приводит к дефициту топлива и боеприпасов у российских подразделений на юге Украины.

Военный аналитик из Австралии Мик Райан отмечает, что украинские БПЛА взяли под огневой контроль три прибрежные автомагистрали, ведущие к полуострову. А глава Минобороны Украины Михаил Федоров назвал эту кампанию "логистическим локдауном".

"Баражирующие боеприпасы, которые патрулируют ключевые маршруты и атакуют российскую логистику, особенно военную технику и топливозаправщики, оказались чрезвычайно эффективными", – сказал Клеман Молен.

По данным телеканала, с начала 2026 года Украина атаковала как минимум 20 военных эшелонов, многие из которых перевозили топливо. В частности, атаки были нанесены и по мосту возле Чонгара. Командующий СБС Украины Роберт Бровди заявил, что грузовой трафик через Чонгарский мост за две недели этого месяца сократился на 71%.

После этого россияне начали использовать альтернативный маршрут через Армянск, однако и он попал под удары.

"На тот момент там собралось около 50 транспортных средств", – рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов.

Проблемы с логистикой

Из-за этого российские военные блогеры все чаще критикуют Министерство обороны России за неспособность реагировать на угрозы. В то же время в американском Институте изучения войны предупредили, что окно возможностей для Украины может быть недолгим.

"У Украины, вероятно, есть уникальная и ограниченная во времени возможность воспользоваться нынешней инициативой, пока российские войска остаются уязвимыми", – приводит вещательная компания слова аналитиков.

В то же время, по оценке Deep State, возможность контролировать все передвижения на юге оккупированных территорий, особенно в направлении Крыма, уже находится в пределах досягаемости, что переведет российские силы на "голодный паек".

Напомним, ранее Михаил Федоров заявил, что успешные атаки украинских войск по южным регионам Украины и оккупированному Крыму фактически положили начало изоляции полуострова. В настоящее время удары дронами по ключевым военным и логистическим объектам наносят значительные потери врагу.

Как сообщал OBOZ.UA, топливный кризис в оккупированном Крыму, возникший после атак украинских защитников по так называемому "российскому крымскому коридору", сказывается на всех сферах. Так, наряду с топливным на полуострове начался продовольственный кризис – в розничной торговле исчезают некоторые виды продовольственных товаров, на другие вводятся ограничения.

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