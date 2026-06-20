Ночью и в ближайшее время будьте внимательны к воздушным тревогам, Россия подготовила новый удар, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 20 июня предупредил страну о возможности очередного массированного воздушного удара по государству "сегодня ночью и в ближайшее время". Дело в том, что, по имеющейся информации, военные самолеты страны-агрессора пополнили запасы ракет, и существует высокая вероятность их применения.

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Об этом глава государства говорил во время последнего обращения к стране. Что показательно – обращение президента Зеленского было обнародовано одновременно с объявлением воздушной тревоги.

Что сказал президент

"Сегодня ночью и в ближайшее время нужно особенно внимательно относиться к воздушным тревогам: россияне подготовились к новому массированному удару. Пожалуйста, берегите себя", – отметил Владимир Зеленский.

Он напомнил о российских ударах с использованием дронов сегодня днем. По информации президента,"с утра в течение дня было более 200 дронов" противника. Подавляющую часть этих "шахидов" сбили, но, к сожалению, были и попадания.

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"Также были удары по Запорожью – к сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Были удары по Донецкой, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областям. Сейчас в Киеве объявлена новая тревога", – сказал президент вечером в субботу.

"Россияне не останавливают войну, хотя все предложения по этому поводу — реальные форматы, возможности реальные, всё уже давно у них на столе, и Путин должен сделать выбор в пользу дипломатии и нормального мира. Важно, чтобы война все-таки закончилась миром", – добавил он.

Что предшествовало

Поздно вечером 18 июня в небо взлетели российские самолеты Ту-22М3, которые могут обстреливать Украину ракетами Х-22/Х-32. Около полуночи того же дня стало известно, что агрессор также поднимал в воздух Ту-95МС, носители КР Х-101. Таким образом, уже тогда возникла угроза массированного ракетного удара по Украине.

Украинские мониторинговые каналы, предупреждая украинцев о возможной угрозе, подчеркивали: очевидно, самолеты передислоцировались на военные аэродромы для пополнения боеприпасов, и"ракетная угроза остается актуальной в течение нескольких суток".

Как сообщал OBOZ.UA, из года в год страна-агрессор увеличивает интенсивность ударов дронами по Украине, а также атак с применением кассетных бомб и ракет. Оккупанты постоянно модернизируют средства поражения и наращивают их производство.

В Центре противодействия дезинформации ранее отмечали: именно остановка ВПК противника является "единственным действенным способом" остановить российскую агрессию.

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