Россия подняла в воздух группу стратегических бомбардировщиков Ту-22М3: возможны пуски сверхзвуковых ракет Х-22

Поздно вечером 18 июня в небо взлетели российские самолеты Ту-22М3, которые могут обстреливать Украину ракетами Х-22/Х-32.Четыре стратегических бомбардировщика вылетели с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ).

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Об этом сообщили мониторинговые каналы, предупредив украинцев о возможной угрозе. Впрочем (по состоянию на 22:40) цель взлета самолетов не была известна.

Некоторые источники предположили, что Ту-22М3, вероятно, направляются к "Энгельс-2", чтобы на этом аэродроме их вооружили крылатыми ракетами. Не исключено, что после этого самолеты совершат боевой вылет.

Из-за этого тревога возможна уже в ночь на 19 июня, но россияне могут и отложить обстрел. "В течение следующих нескольких суток будет существовать угроза боевого применения этих бортов", – пишет "єРадар".

Какие ракеты запускают вражеские стратегические бомбардировщики Ту-22М3

Эти самолеты обстреливают нашу территорию ракетами Х-22/Х-32 – сверхзвуковыми противокорабельными ракетами воздушного базирования большой дальности. Пуски указанных КР могут осуществляться как минимум с пяти различных рубежей.

Главные истории дня

Х-32 представляет собой глубокую модернизацию Х-22. Ракета Х-32 имеет обновленную электронику и летные характеристики, другой двигатель и более устойчивую к РЭБ систему наведения, увеличенный запас топлива и т. д..

Обычно противник использует старую КР Х-22, а не Х-32. Основная опасность таких ударов заключается в очень большой скорости ракеты (ее крайне сложно перехватить) и ее низкой точности.

Больше подробностей о ракетах Х-22/Х-32 российской оккупационной армии можно найти в материале по ссылке.

Как писал OBOZ.UA:

– Из года в год Российская Федерация увеличивает интенсивность дроновых ударов по Украине, а также атак с использованием кассетных бомб и ракет. Оккупанты постоянно модернизируют средства поражения и наращивают их производство.

– В Центре противодействия дезинформации ранее отмечали: именно остановка ВПК противника является "единственным действенным способом" остановить российскую агрессию.

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