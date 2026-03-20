'Единственный действенный способ': в ЦПД сказали, что может остановить Россию в войне с Украиной

Силы обороны Украины последовательно атакуют предприятия военно-промышленного комплекса на территории РФ. Именно остановка ВПК является "единственным действенным способом" остановить российскую агрессию.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. На своем Telegram-канале 19 марта он опубликовал сообщение, обратив внимание на тактику украинских защитников.

Коваленко утверждает, что из-за результативных DeepStrike-ударов по вражеской территории у России "постепенно возникают отдельные сложности с производством боевых частей к боеприпасам различного типа, включая ракеты".

Только в течение месяца Силам обороны удалось добраться до по меньшей мере пяти предприятий химической промышленности противника. Каждое атаковалось по несколько раз.

"Они задействованы в этом процессе, причем без них производство невозможно как таковое. Кроме этого, атакованы производители микроэлектроники, также Уткинский завод, который делает "Искандеры", "Орешник" и другие ракеты", – напомнил глава ЦПД.

"Все это влияет на логистику производства, поставки на фронт и сбивает планы россиян.

На самом деле, единственный действенный способ остановить Россию – это остановить их ВПК. Конечно, Россия получает боеприпасы от КНДР, но логистику интенсивной войны без собственного ВПК Россия не вывезет", – убежден Коваленко.

