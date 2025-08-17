На фронте взяли в плен оккупанта, который погорел на крипте и пошел на войну подзаработать. Видео

Украинские защитники на Торецком направлении взяли в плен российского военного, который имел криптовалютную фирму, но из-за долгов был вынужден пойти убивать украинцев. Удачную спецоперацию провели бойцы бригады "Хищник".

Об этом сообщили в Telegram-канале бригады. Сейчас оккупант не слишком заинтересован в обмене, ведь убежден, что россияне снова бросят его умирать в мясных штурмах.

Детали операции

"Один застрелился, другой сдался в плен – дрону. Психологическая операция аэроразведчиков бригады "Хищник" патрульной полиции – высший левел боевой работы. Эту историю трудно придумать. Но она – реальная. И в ней есть все: штурм, сброс, самоубийство, любовница, крипта, записка с дрона и очень удивленный россиянин", – говорится в сообщении.

По словам наших военных, эта история началась во время попыток наступления на их позиции штурмовиков РФ. Впрочем украинские бойцы из группы бомберов не растерялись и встретили врага дронами.

"Точные сбросы – один раненый не выдерживает, стреляется на месте. Другой — едва дышит, поднимает руки, просит пощады", – указано в сообщении.

Впоследствии с беспилотника ВСУ сбрасывают оккупанту записку: "Хочешь жить – иди за дроном".

Военный РФ не раздумывая направился за БПЛА, который вывел его к позициям украинских защитников, которые встретили его с водой и обувью, поскольку россиянин шел босиком.

"Оказалось, что он – выше и шире наших. Но, как видим, не размер решает", – говорится в сообщении.

Что известно о пленном

Во время допроса оказалось, что пленного зовут Андрей, позывной "Регбист". Ему 43 года и родом он из Казани. В прошлом он выступал за сборную России по регби и владел криптовалютной компанией.

Впоследствии обанкротился и накопил долг в 6 миллионов рублей. Развелся с женой, имеет двоих детей. Новая спутница посоветовала ему идти на войну, чтобы "подзаработать" и решить финансовые проблемы.

"Так он и оказался в штурмовой группе. Хотя обещали, что ЛБЗ видеть не будет. И понял: его тупо кинули, как и тысячи других. Теперь он говорит, что убивать украинцев не хотел, на обмен не рвется – потому что знает: если вернется, россияне снова пошлют его умирать", – указано в сообщении.

Напомним, ранее во время боев на Покровском направлении ВСУ взяли в плен двух оккупантов. Один из пленных – 35-летний россиянин признался, что пришел воевать против Украины, чтобы заработать денег. В итоге он решил добровольно сдаться в плен. Другой пленный – 46-летний оккупант, из которых 26 лет провел за решеткой. Захватчик подписал контракт в мае этого года, чтобы избежать очередного уголовного наказания.

Как писал OBOZ.UA, наши военные взяли в плен российского захватчика с помощью FPV-дрона. Оккупант вовремя поднял руки и изъявил желание сдаться.

