"Вовремя поднял руки": военные взяли в плен оккупанта с помощью FPV-дрона. Видео

Украинские военные взяли в плен российского захватчика с помощью FPV-дрона. Оккупант вовремя поднял руки и изъявил желание сдаться.

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Об этом сообщили в Telegram-канале 414-й отдельной бригада беспилотных систем, также известной как "Птицы Мадьяра". Военные отметили, что это уникальное событие, которое произошло 17 июня.

"17 июня произошло уникальное событие – пилот FPV Klima-Team "Птиц Мадьяра" взял в плен оккупанта. Именно с помощью FPV, для 414 бригады "Птицы Мадьяра" это произошло впервые", – говорится в сообщении.

FPV-дрон F10 направлялся к законной цели – оккупанта, который вторгся на территорию Украины, но российский солдат вовремя поднял руки и захотел сдаться в плен.

"Наш пилот придерживался норм гуманитарного права и начал сопровождать пленного дроном и доставил к позициям смежников", – отметили в бригаде.

По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки зафиксировано 133 боевых столкновений. Силы обороны Украины сдерживают попытки врага продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему значительные потери.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 13 боеприкосновений. Также враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив девять управляемых авиабомб, а также осуществил 191 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять из реактивных систем залпового огня.

На Лиманском направлении произошло 29 атак армии РФ вблизи населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Грековка, Надежда, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Ямполевка и Григорьевка. Семь боеприкосновений до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты 13 раз атаковали позиции украинских военных в районе Часового Яра и в направлении Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении – 19 боевых столкновений в районах Петровки, Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении оккупанты совершили 37 атак в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Миролюбовка, Коптево, Луч, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Орехово, Алексеевка и Новоукраинка.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донбассе украинские защитники успешно остановили очередную масштабную атаку российских оккупационных войск. Николаевские морпехи из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты вместе с собратьями из 54-й отдельной механизированной бригады и 101-й отдельной бригады теробороны отбили мощный механизированный штурм на Константиновском направлении.

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