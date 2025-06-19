Враг хотел прорвать оборону: морпехи отбили мощный механизированный штурм оккупантов на Донбассе. Видео

На Донбассе украинские защитники успешно остановили очередную масштабную атаку российских оккупационных войск. Николаевские морпехи из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты вместе с собратьями из 54-й отдельной механизированной бригады и 101-й отдельной бригады теробороны отбили мощный механизированный штурм на Константиновском направлении.

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Соответствующие кадры опубликовала 36 ОБрМП. Противник атаковал дерзко и с нескольких флангов одновременно, пытаясь прорвать оборону Сил обороны.

Однако благодаря слаженной работе украинских подразделений - в частности артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и ударных беспилотников - наступление было остановлено.

В результате боя враг понес существенные потери. Уничтожено 14 бронированных машин, еще 6 единиц мототехники выведены из строя. Ориентировочные потери живой силы противника - около 50 человек, как погибших, так и раненых.

Украинские морпехи не только удержали позиции, но и продолжают выполнять боевые задачи на передовой.

Как сообщал OBOZ.UA, артиллеристы бригады "Гарт" ГПСУ поразили опорные пункты оккупантов на Волчанском направлении фронта. В ходе операции были нанесены прицельные удары по точкам запуска российских беспилотников.

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