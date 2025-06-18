Минус 26 оккупантов и точки запуска БПЛА: артиллеристы точно отработали по опорным пунктам врага под Волчанском. Видео

Артиллерийские подразделения бригады "Гарт" Государственной пограничной службы Украины успешно поразили опорные пункты врага на Волчанском направлении, что на севере Харьковщины. Во время операции были нанесены прицельные удары по позициям противника.

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В частности, попадание пришлось по точкам запуска вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и местам скопления личного состава. Соответствующие кадры показали в ГПСУ.

"Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач на севере Харьковщины. Артиллерийские подразделения бригады "Гарт" нанесли удары по опорным пунктам врага на Волчанском направлении", - говорится в сообщении.

Благодаря высокой точности артиллерийской огневой поддержки украинские военные уничтожили 26 оккупантов, что значительно ослабило боевые возможности врага в этом регионе.

Операция продемонстрировала слаженность и профессионализм украинских защитников, а видео с места событий подтверждает эффективность и точность проведенных ударов.

Напомним, ранее в ISW заявили, что Россия замедлила использование танков из запасов советских времен. Причина, вероятно, заключается в том, что их запасы исчерпываются. Вместо этого оккупанты все больше переходят на использование мотоциклов и вездеходов на поле боя.

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