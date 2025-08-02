'Не дошли до штурма': воины бригады 'Спартан' взяли в плен двух российских солдат на Покровском направлении. Видео

Украинские военнослужащие во время отражения вражеских атак на фронте продолжают пополнять обменный фонд. Во время боев на Покровском направлении украинские защитники взяли в плен двух россиян.

Планы противника по началу штурма сорвали бойцы бригады "Спартан". Об этом говорится в официальной Telegram-канале 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины.

Оккупанты собирались штурмовать

Военнослужащие рассказали, что двое путинских захватчиков попали в плен на Покровском направлении. По информации защитников, оккупанты получили задание добраться до точек накопления и ждать подкрепления, но что-то пошло не по плану

Один из пленных оккупантов – 35-летний россиянин признался, что пришел воевать против Украины, чтобы заработать денег. В итоге он решил добровольно сдался в плен.

Другой пленный – 46-летний оккупант, из которых 26 лет провел за решеткой. Захватчик подписал контракт в мае этого года. По его словам, это позволило ему избежать очередного уголовного наказания.

Украинские военные отметили, что этим двум оккупантам фактически повезло попасть в плен. Ведь другие захватчики, которые собирались идти на штурм, были уничтожены дронами и артиллерией.

Что предшествовало

Страна-агрессор Россия сосредоточила более чем стотысячную группировку войск в районе Покровско-Мирноградской городской агломерации на Донетчине. В течение нескольких месяцев оккупанты безуспешно пытались "в лоб" атаковать рубежи и позиции ВСУ, а заходы ДРГ в южные микрорайоны и пригород райцентра стали еще одним тактическим эпизодом войны.

Напомним, в районе Покровска наблюдается наиболее угрожающая ситуация, поскольку там активизировались подготовленные российские ДРГ. В отличие от штурмовиков, они имеют четкую задачу: проникнуть в город, закрепиться в зданиях, получить разведданные о размещении украинских подразделений.

Как сообщал OBOZ.UA, параллельно армия РФ продолжает наступательные действия на Купянском направлении и недавно смогла продвинуться на северо-запад от райцентра. По оценкам экспертов, Россия намерена использовать это наступление для поддержки будущего окружения Купянска.

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