На границе Украины с Белоруссией сдетонировали мины, повреждены железнодорожные пути: что произошло. Фото

На границе Украины с Белоруссией сдетонировали мины. В результате взрыва были повреждены железнодорожные пути.

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Об этом сообщают Белорусская служба Радио Свобода и "Белорусский Гаюн". Взрыв произошел в районе 03:30 на железнодорожном мосту в 800 метрах от станции "Словечно" в Гомельской области.

На этом месте находится лесной массив. В качестве вероятной причины взрыва указывают попадание молнии в одну из электрошахт. В результате взрыва якобы повреждены сопротивление моста и железнодорожные пути.

Информации о пострадавших нет. Украинская сторона пока никак не комментировала эти взрывы.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления заявили, что из-за отсутствия заработка "вагнеровцы" покидают Беларусь.

Источники ЦНС в партизанском подполье Белоруссии подтверждают, что причиной ситуации с "вагнеровцами" стало прекращение их финансирования со стороны Российской Федерации. Согласно имеющейся информации, часть наемников заключили новые контракты и отправилась в африканские страны, часть ушла в отпуск.

А 24 августа в сети появились спутниковые фото, свидетельствующие, что в Беларуси демонтируют лагерь "вагнеровцев".

По данным белорусской редакции "Радио Свобода", за последние три недели в военно-полевом лагере ППК "Вагнер" в поселке Цель под Осиповичами была демонтирована 101 палатка из 273. Издание указывало, что новые палаточные городки на территории других белорусских полигонов или воинских частей возведены не было.

На территорию Беларуси наемники ППК "Вагнер" начали прибывать в конце июня после неудачного мятежа под руководством Евгения Пригожина. Данные об их общей численности в Беларуси несколько отличались. Премьер Польши Матеуш Моравецкий в июле говорил о 4 тысячах, президент Литвы Гитанас Науседа утверждал, что их "несколько больше", а Госпогранслужба Украины заявляла о примерно пяти тысячах наемников в Беларуси.