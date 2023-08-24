Недолго продержались: в Беларуси демонтируют лагерь 'вагнеровцев'. Спутниковые фото

В Беларуси активно демонтируют лагерь боевиков ЧВК "Вагнер" в селе Цель под Осиповичами. Как сообщается, всего снесли уже более сотни палаток.

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Об этом сообщает "Радио Свобода". Так, на уникальных спутниковых фото сервиса Planet Labs, полученных в распоряжение издания, можно заметить активную фазу демонтажа военного лагеря "Вагнера".

Так, по состоянию на 23 августа 2023 года, на северной части военной базы было снесено около 65 палаток из 129. На западной части военной базы было разобрано 27 палаток (было 64), а в центральной части военного лагеря было демонтировано 9 палаток из 80.

Всего из 273 жилых палаток в лагере снесли около 101 палатку. Учитывая, что в среднем одна палатка могла вмещать 20 бойцов, это может указывать, что Беларусь может покинуть около 2020 членов "Вагнера" из 5000 находящихся там наемников.

Место возможного перемещения бойцов "Вагнера" остается неизвестным. Однако из спутниковых снимков не видно никаких признаков установления подобных лагерей на других белорусских полигонах или воинских частях.

Как пишут российские СМИ, часть "вагнеровцев" могут отослать обратно в Россию и отправить их в длительный отпуск. Также определенное количество наемников могут направить в страны Африки.

Отток российских наемников с территории Белоруссии фиксируют также украинские пограничники. В частности, об этом заявил спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии УП.

Также в Госпогранслужбе Украины предусматривают, что после новости о гибели лидера частной военной компании Евгения Пригожина этот процесс может только набрать обороты.

"Мы фиксируем, что количество представителей ЧВК "Вагнер" в Республике Беларусь за последнее время уменьшилось. И такая ситуация была еще до вчерашнего дня. Поэтому по-прежнему они не представляют значительной угрозы нашей стране.

А учитывая вчерашнее событие в России, дальнейшее пребывание "вагнеровцев" в Беларуси вообще может быть под большим вопросом. Сейчас мы тоже продолжаем отмечать, что из РБ продолжается отток российских наемников", – рассказал Демченко.

Как писал OBOZREVATEL, главаря российской частной компании "Вагнер" Евгения Пригожина после того, как в конце июня он возглавил мятежный марш на Москву, начали называть "ходячим мертвецом", предсказывая ему скорую ликвидацию. Поэтому новость о его вероятной смерти в авиакатастрофе 23 августа под Тверью российское и западное сообщества восприняли как то, что должно было произойти.

Как сообщалось ранее, по данным Института изучения войны, российский диктатор Владимир Путин почти наверняка приказал сбить самолет, принадлежащий группе "Вагнер".

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