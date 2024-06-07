На Харьковщине дрон оккупантов попал в авто: пострадали две женщины

Российские оккупационные войска ударили дроном по гражданскому автомобилю в Харьковской области. В результате атаки пострадали две женщины.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По данным следствия, 7 июня около 13:20 в поселке Казачья Лопань Дергачевской территориальной громады вражеский дрон попал в автомобиль.

На тот момент в транспортном средстве находились 62-летняя водитель и 65-летняя пассажирка. Женщины получили ранения, и медики оказывают им необходимую помощь.

Дергачевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Следователи полиции делают все возможное для документирования военных преступлений, совершенных ВС РФ.

Накануне оккупационные войска России с разного вооружения обстреляли Никопольскую общину Днепропетровщины, повредив гражданскую инфраструктуру. Утром 6 июня российский БПЛА попал в маршрутку в Никополе, из-за чего пострадали четыре человека.

Также российские террористы в очередной раз атаковали мирные населенные пункты Донецкой области. В результате обстрелов погибли два человека и еще семеро получили ранения.

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